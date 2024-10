Jolanta Kwaśniewska już wie: Polska jest gotowa na prezydentkę

Jolanta Kwaśniewska stawia na Kamalę Harris

- Bardzo dokładnie śledzę, co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych – przyznała w rozmowie z nami Jolanta Kwaśniewska. Choć uważa, że wyścig prezydencki za oceanem jest bardzo wyrównany, stawia jednak na zwycięstwo Kamali Harris (60 l.). - Głęboko wierzę, że Kamala Harris, której światopogląd jest bliski mojemu, wygra te wybory. Skoro Demokraci zdecydowali się na to, by nominować ją na kandydatkę, musieli też robić badania i są przekonani, że czas na kobietę w roli prezydenta USA – stwierdziła Kwaśniewska, co pokazuje jej przekonanie o zmianach, jakie powinny nastąpić w polityce.

Kwaśniewska: Polska jest gotowa na prezydentkę

Kwaśniewska, jako osoba, którą niegdyś rozważano jako potencjalną kandydatkę na prezydenta Polski, wypowiedziała się również na temat szans kobiety w naszym kraju na zdobycie najwyższego urzędu. Była pierwsza dama wyraziła pełne przekonanie, że Polska jest gotowa na prezydentkę. – To kwestia charyzmatycznej osobowości i pokazania, że poświęca się swoje życie dla Polski i dla Polaków. Myślę więc, że kobieta miałaby szansę wygrać wybory prezydenckie – podkreśliła.

– To kwestia charyzmatycznej osobowości i pokazania, że poświęca się swoje życie dla Polski i dla Polaków. Myślę więc, że kobieta miałaby szansę wygrać wybory prezydenckie – podkreśliła w rozmowie z "Super Expressem".

Jej słowa jasno pokazują, że wierzy w siłę kobiet w polityce i w ich potencjał, by stać się prawdziwymi liderkami.

Nigdy nie była polityczką, ale cieszyła się dużym poparciem

Dodała także, że choć często była postrzegana jako idealna kandydatka, nigdy nie wyrażała ambicji politycznych. Szczerze przyznała:

– Nigdy nie byłam polityczką i nigdy nie wyrażałam chęci wzięcia udziału w wyborach. Fakt, że tak wielu Polaków widziałoby mnie na tym urzędzie oczywiście mógł troszeczkę połechtać moją próżność, ale to by było na tyle - powiedziała "Super Expressowi" Kwaśniewska.

Jej dystans do polityki pokazuje, że czasami opinia publiczna przypisuje rolę, która nie zawsze odpowiada osobistym ambicjom danej osoby. Jolanta Kwaśniewska, dostrzega globalne trendy wskazujące na coraz silniejszą pozycję kobiet w polityce. Jej słowa o Kamali Harris i potencjalnej kobiecie-prezydencie w Polsce pokazują, jak wiele zależy od siły charakteru i poświęcenia dla kraju. To głos poparcia dla przełamania stereotypów i odważnego podejścia do przyszłości, w której kobiety mogą być pełnoprawnymi liderkami na arenie międzynarodowej i krajowej.

Poniżej galeria zdjęć, jak zmieniała się Jolanta Kwaśniewska. Zapraszamy!

Wieczorny Express 24.10.2024 [SUPER RING] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.