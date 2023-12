Joanna Scheuring-Wielgus kandydatką opozycji w wyborach prezydenckich? Jest też druga kandydatura

Joanna Scheuring-Wielgus kandydatką Lewicy w wyborach prezydenckich 2025?

Joanna Scheuring-Wielgus ostatnio jest na fali wznoszącej. Posłanka Lewicy - zdaniem wielu ekspertów - bardzo dobrze wypadła w przedwyborczej debacie w TVP. Notowania parlamentarzystki wzrosły także po samych wyborach, gdy po raz trzeci z rządu została wybrana posłanką. Niektórzy nawet widzą Joannę Scheuring-Wielgus w roli kandydatki lewicowej części opozycji w wyborach prezydenckich 2025. Bardzo prawdopodobne jest to, że Lewica do wyścigu po prezydenturę wystawi kobietę. - Ja marzę o tym, żeby Lewica wystawiła kandydatkę w wyborach prezydenckich. Być może tak się wydarzy - mówi nam inna posłanka Katarzyna Kotula. Sama w wyborach startować nie zamierza. Wskazuje jednak dwie - w jej przekonaniu znakomite - potencjalne kandydatki. - Mamy wiele świetnych posłanek, które mogłyby być kandydatkami. Jest posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. One na pewno są w tej grupie posłanek, które mogłyby być kandydatkami na prezydenta - twierdzi Katarzyna Kotula.

Katarzyna Kotula: Obywatele są gotowi na to, by kobieta została prezydentem

Parlamentarzystka ma nadzieję ma to, że Polska jest gotowa do tego, by prezydentem została kobieta. - Cały czas zadajemy sobie to pytanie, kiedy Polska będzie gotowa. Ja myślę, że obywatele są zdecydowanie gotowi. A już na pewno gotowe są kobiety, które pomogły nam wygrać te wybory parlamentarne - podkreśla Katarzyna Kotula. Przypomnijmy też, że o wystawieniu kandydatki w wyborach prezydenckich 2025 szepcze się także w PiS. Już rok temu w rozmowie z "SE" Ryszard Czarnecki przyznał, że Beata Szydło jako kandydatka na prezydenta to bardzo dobry pomysł. - W wyborach europejskich miała fenomenalny wynik, zdobyła ponad pół miliona głosów, co pokazuje jej polityczny potencjał i ogromną popularność - zwrócił uwagę europoseł PiS.

