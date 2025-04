Czego oczekują Polacy od przyszłego prezydenta? Sondaż CBOS

Instytut CBOS przeprowadził badanie, w którym zapytał Polaków o ich oczekiwania wobec przyszłego prezydenta. Wyniki sondażu wskazują na kilka kluczowych obszarów, które są dla wyborców szczególnie istotne. Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 83 proc., uważa, że najważniejszą cechą przyszłego prezydenta jest to, by "stał na straży konstytucji, działał zgodnie z jej duchem i dbał o praworządność". To jasny sygnał, że Polacy oczekują od głowy państwa przestrzegania zasad państwa prawa i dbałości o fundamenty demokracji.

Kolejnym priorytetem dla wyborców w wyborach prezydenckich w Polsce jest to, by prezydent "był prezydentem wszystkich Polaków". Taką opinię wyraziło 78 proc. respondentów. Oznacza to, że Polacy oczekują od głowy państwa zdolności do reprezentowania interesów całego społeczeństwa, niezależnie od poglądów politycznych czy przynależności społecznej.

Wysoko na liście oczekiwań znalazła się również umiejętność "znajomości i rozumienia problemów zwykłych ludzi". 76 proc. ankietowanych uważa to za bardzo ważną cechę przyszłego prezydenta. To pokazuje, że Polacy oczekują od głowy państwa empatii i wrażliwości na codzienne trudności, z jakimi borykają się obywatele.

Ważnymi cechami prezydenta, na które wskazują respondenci, są również "otwartość na dialog, porozumienie, współpracę" (75 proc.) oraz "zdolności przywódcze, bycie liderem na trudne czasy" (73 proc.). Polacy oczekują od głowy państwa umiejętności budowania mostów i rozwiązywania konfliktów, a także silnego i zdecydowanego przewodnictwa w obliczu wyzwań.

Ważne cechy prezydenta

Oprócz wymienionych wyżej, badani wskazali również na inne cechy, które uważają za istotne u przyszłego prezydenta takie jak m.in.: korzystanie z prawa weta zgodnie z interesem państwa i obywateli (68 proc.); bycie człowiekiem nowoczesnym, świadomym zmian i wyzwań (65 proc.); znajomość obronności i kwestii bezpieczeństwa kraju (64 proc.); bycie niezależnym arbitrem, traktującym na równi wszystkie siły polityczne (63 proc.); doświadczenie w polityce międzynarodowej (62 proc.); dobra współpraca z rządem (61 proc.); stanowczość i zdecydowanie w realizacji celów (61 proc.); stanie na straży tradycji i wartości narodowych (58 proc.); bycie człowiekiem tolerancyjnym, otwartym na różne przekonania i poglądy (56 proc.). Mniej niż połowa respondentów uznała za bardzo istotne, by prezydent "stał na straży praw wszelkich mniejszości" (47 proc.), "miał własną wizję rozwoju kraju" (45 proc.) oraz "kierował się przede wszystkim wyznawanymi przez siebie wartościami i poglądami" (38 proc.). Niewielu badanych (14 proc.) uważa, że głowa państwa powinna reprezentować przede wszystkim interesy swojego środowiska politycznego.

Trzy style sprawowania prezydentury

W raporcie z badania CBOS wyróżniono trzy style sprawowania prezydentury:

"Trybun ludowy / lider na trudne czasy": Charakteryzuje się znajomością problemów zwykłych ludzi, dbałością o tradycje i wartości narodowe, zdolnościami przywódczymi, korzystaniem z prawa weta w interesie państwa, znajomością kwestii obronności, stanowczością, dbałością o konstytucję i praworządność, posiadaniem wizji rozwoju kraju, reprezentowaniem wszystkich Polaków, byciem niezależnym arbitrem oraz otwartością na dialog.

"Nowoczesny liberał": Cechuje go tolerancja, otwartość na różne poglądy, dbałość o prawa mniejszości, nowoczesność, świadomość zmian, dobra współpraca z rządem, otwartość na dialog, doświadczenie w polityce międzynarodowej, bycie niezależnym arbitrem, reprezentowanie wszystkich Polaków oraz dbałość o konstytucję i praworządność.

"Człowiek silnych przekonań": Charakteryzuje się reprezentowaniem interesów swojego środowiska politycznego, kierowaniem się własnymi wartościami i poglądami, posiadaniem wizji rozwoju kraju oraz stanowczością.

Autorzy badania zwracają uwagę, że preferowany styl sprawowania prezydentury zależy od poglądów politycznych wyborców. Zwolennicy kandydata KO Rafała Trzaskowskiego preferują styl "nowoczesnego liberała". Zwolennicy kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego preferują styl "człowieka silnych przekonań" oraz "trybuna-lidera". Zwolennicy kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena negatywnie oceniają styl "nowoczesnego liberała", a preferują "trybuna-lidera". Zwolennicy kandydata partii Razem Adriana Zandberga negatywnie oceniają styl "trybuna-lidera" oraz "człowieka silnych przekonań", a w pewnej mierze akceptują styl "nowoczesnego liberała".Zwolennicy kandydata Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) Szymona Hołowni nie mają wyraźnych preferencji, ale raczej nie chcieliby prezydenta wpisującego się we wzorzec "trybuna-lidera" oraz "człowieka silnych przekonań".Badanie zostało zrealizowane przez CBOS metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 87,5 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 12,5 proc.) w dniach od 7 do 9 kwietnia 2025 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

