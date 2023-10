Wybory parlamentarne 2023. Tomasz Lis: Oni mają pełne gacie

Czy PiS może liczyć na władzę? Co się musi stać, by partia Kaczyńskiego rządziła trzeci raz z rzędu? Możliwe scenariusze

Wybory 2023 do Sejmu i Senatu. Kaczyński: wielki sukces, ale...

Wybory 2023 do Sejmu i Senatu. Czarzasty: Lewica wraca do rządzenia

W niedzielę (15.10) o godz. 21 zakończyło się w Polsce głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023 i referendum ogólnokrajowym. Na oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu przyjdzie nam jeszcze poczekać. Znamy za to wyniki exit poll. Według wyników sondażowych wybory 2023 wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8, drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska - 31,6, trzecie Trzecia Droga - 13, Lewica - 8,6, Konfederacja - 6,2 procent. Media społecznościowe są rozgrzane do czerwoności. Publicyści chętnie komentują sondażowe wyniki wyborów 2023. Tomasz Lis wypuścił w mediach społecznościowych szereg wpisów.

- Nie jest idealnie, ale jest bardzo dobrze - skomentował w mediach społecznościowych Tomasz Lis. Później zaś dodał: "Może my nie mamy pełnej satysfakcji, za to oni mają pełne gacie".

Mój komentarz powyborczy. TOMASZ LIS KOMENTARZ: THE VICTORY 15.10.2023 https://t.co/k6KEdgu2Om przez @YouTube— Tomasz Lis (@lis_tomasz) October 15, 2023

K. BERKOWICZ: TRUDNO SOBIE WYOBRAZIĆ KOALICJĘ PIS Z KONFEDERACJĄ