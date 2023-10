Wybory 2023 do Sejmu i Senatu. Kaczyński: wielki sukces, ale...

Jarosław Kaczyński tuż po zamknięciu lokali wyborczych i pierwszych wynikach exit poll wyborów parlamentarnych 2023, zabrał głos w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Jak stwierdził prezes PiS, to "wielki sukces, ale pozostaje pytanie, czy uda się to zamienić w trzecią kadencję". - Uczynimy wszystko, co jest możliwe, by nas program był wciąż realizowany. Przed nami jeszcze dni walki i napięć, ale finał w postaci kontynuacji naszego programu będzie ostatecznie naszym, ale i Polski zwycięstwem. Czekajmy na dalszy rozwój wydarzeń. Może być naprawdę ciekawie - dodał Jarosław Kaczyński.

15 października po czterach latach od ostatnich wyborów, Polacy po raz kolejny udali się do urn i oddali głos w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu. Najnowsze wyniki exit poll wskazują następujące wyniki:

Prawo i Sprawiedliwość: 36,8 proc.

Koalicja Obywatelska: 31,6 proc.

Trzecia Droga: 13 proc.

Lewica: 8,6 proc.

Konfedercja: 6,2 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy: 2,4 proc.

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 200 mandatów, Koalicja Obywatelska - 163, Trzecia Droga - 55, Lewica - 30 , Konfederacja - 12 - wynika z sondażu Ipsos.

