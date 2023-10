Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Znamy już wyniki exit poll - według sondażu przeprowadzone przez IPSOS wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Różnica między drugą Koalicją Obywatelską jest niewielka. W przeliczeniu na mandaty, opozycja (KO, Trzecia Droga, Lewica) będzie miała większość w Sejmie. Euforia w sztabie Koalicji Obywatelskiej. Jak ten wynik skomentował Donald Tusk? - Zrobiliśmy to! Jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. Jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył. Jeszcze trzy miesiące temu nie byliśmy tego pewni. Jeszcze wczoraj ludzie do mnie podchodzili i pytali czy na pewno dacie radę. Bo przecież nie udawało się przez tyle lat. Słuchajcie, wszystko na to wskazuje, że ten wynik może być jeszcze lepszy. Dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządu PiS-u - mówił lider PO.

W niedzielę (15.10) o godz. 21 zakończyło się w Polsce głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum ogólnokrajowym. Na oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu przyjdzie nam jeszcze poczekać. Znamy za to wyniki exit poll. Według wyników sondażowych wybory 2023 wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8, drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska - 31,6, trzecie Trzecia Droga - 13, Lewica - 8,6, Konfederacja - 6,2 procent.

Na ostateczne wyniki od Państwowej Komisji Wyborczej będziemy musieli zaczekać.