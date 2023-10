Wybory parlamentarne 2023. Janusz Korwin-Mikke dał mocny komentarz. Internauta: Czas na emeryturę?

Wybory 2023. W niedzielę (15.10) o godz. 21 zakończyło się w Polsce głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum ogólnokrajowym. Na oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu przyjdzie nam jeszcze poczekać. Znamy za to wyniki exit poll. Według wyników sondażowych wybory 2023 wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8, drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska - 31,6, trzecie Trzecia Droga - 13, Lewica - 8,6, Konfederacja - 6,2 procent. - Mieliśmy wywrócić ten stolik, a wszystko wskazuje na to, że się nie udało. Toczyliśmy nierówną walkę przeciwko wszystkim - na gorąco skomentował te wyniki Sławomir Mentzen. Swoje trzy grosze dorzucił w mediach społecznościowych Janusz Korwin-Mikke: "Kolejny sukces śp. gen Czesława Kiszczaka. Nie całkowity - ale to jeszcze nie są ostateczne wyniki... A moja uwaga jest prosta: nikt nas nie powstrzyma... o ile sami nie będziemy ciągnąć za hamulec!".

Internauci nie gryzą się w język: "Może już czas na emeryturę?", "We wtorek po ogłoszeniu ostatecznych wyników projekt @KONFEDERACJA_ zakończy życie, nawet jeśli uzyskał ponad 7%".

Kolejny sukces śp.gen Czesława Kiszczaka. Nie całkowity - ale to jeszcze nie są ostateczne wyniki...A moja uwaga jest prosta: nikt nas nie powstrzyma... o ile sami nie będziemy ciągnąć za hamulec!— Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) October 15, 2023

