Wybory 2023. Sławomir Mentzen ocenił wynik Konfederacji. Emocje sięgnęły zenitu

Zakończyły się wybory 2023. Głosowanie, które odbyło się w niedzielę, 15 października 2023 r. było zwieńczeniem długotrwałych starań kandydatów o poparcie wyborców. W tej chwili trwa liczenie głosów. Oficjalne wyniki wyborów poda PKW, jednak znamy już wyniki sondażowe. Zgodnie z prognozą przedstawioną przez firmę IPSOS, Konfederacja otrzymała 6,20 proc. głosów. Przypomnijmy, że Konfederacja po raz pierwszy weszła do sejmu w 2019 r. Wówczas dostała 6,81 proc., co przełożyło się na 11 mandatów. Konfederacja jest ugrupowaniem bardzo mocno kojarzonym ze swoimi liderami. Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun czy Konrad Berkowicz, to postaci wzbudzające gigantyczne zainteresowanie nie tylko wśród osób bardzo mocno zaangażowanych w politykę. Ich aktywność w mediach społecznościowych generuje olbrzymie zasięgi.

Konfederacja zorganizowała wieczór wyborczy w warszawskim klubie Space Events Club. Emocje w sztabie i wśród zwolenników tego ugrupowania sięgnęły zenitu! Swoje przemówienie bezpośrednio po zakończeniu głosowania wygłosił Sławomir Mentzen. Sprawdźcie, co lider Konfederacji powiedział o prognozowanym wyniku wyborów oraz jak ocenił rezultat Konfederacji.

- Ten wynik to jest exit poll. Ostateczne wyniki wyborów mogą się jeszcze trochę zmienić. Nie ma co jednak ukrywać, że wiele się nie zmienią i że ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik, a wszystko wskazuje na to, że się nie udało. Toczyliśmy nierówną walkę przeciwko wszystkim. Przeciwko PiS-owi i Platformie. Przeciwko TVN-owi i TVP. Wygląda na to, że przegraliśmy. Na początku wyglądało, że nie musi być tak źle. W marcu strzeliliśmy gola na 1:0, w czerwcu poprawiliśmy na 2:0 i wydawało się, że jesteśmy blisko tego naprawdę historycznego wyniku. Niestety potem strzelili nam na 2:1, a w ostatnich chwilach na 2:3 i teraz muszę powiedzieć, że już doskonale wiem, jak czuli się piłkarze Bayernu Monachium, kiedy w 1999 r. w ostatnich minutach stracili Ligę Mistrzów, przegrywając z Manchesterem United. Mieliśmy stolik wywrócić, on dalej stoi i dalej siedzą przy nim: PiS, Platforma, Lewica i PSL. To nie jest porażka naszej idei. Ta jest niezmiennie słuszna, jestem przekonany że kiedyś wygra. To nie jest też porażka naszych diagnoz, czy też naszych proponowanych rozwiązań. Czas już tyle razy pokazał, że mieliśmy rację. To jest nasza porażka. To jest nasza kolejna przegrana bitwa w tej, jeszcze myślę wiele lat trwającej wojnie o dumną i bogatą Polskę. Przed nami kolejna kadencja. Jeszcze nie wiemy, ilu będziemy mieli w niej posłów. Jeszcze nie wiemy, ile będzie głosowań na które będziemy mieli wpływ, ale wiemy, że z całą pewnością będziemy alarmować opinię publiczną za każdym razem, gdy rząd będzie robił głupie rzeczy. Będziemy psuć samopoczucie pozostałym partiom widząc i opisując świat inaczej niż oni. Będziemy mówić prawdę niezależnie od tego, ilu ludziom będzie się to nie podoba. Będziemy stać na straży wolności, własności i sprawiedliwości. Kampania wyborcza to czas takiego, romantycznego zrywu. To jest wojna pełna bitew, sukcesów, porażek, nagłych zwrotów akcji, ale kampania wyborcza już się skończyła. Teraz nadszedł czas ciężkiej, mozolnej, codziennej, mniej widowiskowej, ale niezwykle potrzebnej, wręcz koniecznej, pozytywistycznej pracy - stwierdził w powyborczym przemówieniu Sławomir Mentzen.