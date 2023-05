Wybory odbędą się w Dzień Papieski? „To PiS w niczym już nie pomoże”

Wybory 2023 w Dzień Papieski

Dzień Papieski wypada co prawda 16 października (w tym roku w poniedziałek) w rocznicę powołania Karola Wojtyły na papieża, ale zgodnie ze zwyczajem, święto obchodzone jest w niedzielę poprzedzającą tę datę. I według doniesień medialnych, w tym roku wybory mają odbyć się 15 października, co ogłosi za jakiś czas prezydent Andrzej Duda.

Były współpracownik Gowina: Ziobro ma dwa scenariusze [Express Biedrzyckiej]

W pierwszym wydaniu wyborczego „Expressu Biedrzyckiej” 26 maja wzięli udział: rzecznik PO Jan Grabiec, Marek Sawicki z PSL – były minister rolnictwa oraz Jan Strzeżek, lider Młodej Polski (były rzecznik Porozumienia). Politycy zostali zapytani, czy to przypadek, że do wyborów pójdziemy w Dzień Papieski. – Jest to próba podpięcia się pod Dzień Papieski, ogłaszany przez episkopat, ale wydaje się, że to przestaje działać. Dzięki sojuszowi tronu i ołtarza, przedstawiciele PiS wyprowadzili z Kościoła Katolickiego najwięcej wiernych. Dzisiaj Kościół musi się głęboko zastanowić, czy warto było – komentuje Marek Sawicki.

Pomysł na złamanie ciszy wyborczej

Zdaniem Jana Grabca, PiS od miesięcy zajmuje się tym, jak doprowadzić do nierównowagi w wyborach. – Z wyborach w Dniu Papieskim chodzi o to, aby w ciszy wyborczej pokazywać polityków PiS na uroczystościach religijnych, co jest ewidentnym pomysłem na złamanie ciszy wyborczej. Przecież media rządowe będą od rana do wieczora pokazywały kandydatów, którzy są na listach wyborczych – uważa polityk PO.

Najnowszy sondaż partyjny. Koszmar Ziobry i Kosiniaka-Kamysza

Z kolei według Jana Strzeżka, obietnice PiS nie robią już wrażenia nawet na wyborcach PiS. – Tak samo 14 emerytura nie zrobiła takiego wrażenia jak 13 emerytura. Tak samo 800 plus nie zrobi takiego wrażenia jak 500 plus. I pojawia się drugi wątek: Czy kampania będzie równa? Ona nie ma prawa być równa, ponieważ dostęp polityków PiS do pieniędzy i to, jak skonstruowano system w Lasach Państwowych dotyczący bilbordów, sprawiają, że opozycja nie ma równych szans. My musimy wydać na kampanię własne pieniądze, a kandydaci PiS będą mieli wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości i ludzi zatrudnionych w spółkach, aby część ich pensji wydać na kampanię. Więc niezależnie, czy wybory będą w Dzień Papieski, to wybory na pewno nie będą wolne – twierdzi Jan Strzeżek.

