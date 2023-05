i Autor: Pawe Dąbrowski, ART SERVICE

Wybory już jesienią

Najnowszy sondaż partyjny. Koszmar Ziobry i Kosiniaka-Kamysza

zpl 7:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Gdyby wybory do parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, które popiera 36 procent badanych. Zupełnie w innej sytuacji byłby Zbigniew Ziobro - gdyby jego partia zdecydowała się na samodzielny start, to nie weszłaby do Sejmu. Podobnie jak PSL.