Wyborcy Konfederacji stawiają na Morawieckiego. Kto jeszcze może liczyć na ich poparcie?

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

O co chodzi?

Nowy gracz w rządzie? Gawkowki zdradza co zaproponował Zandbergowi!

Oferta nie do odrzucenia?

Urszula Pasławska: Zachęcam by Lewica zajęła się realizacją umowy koalicyjnej

Morawiecki jest bardziej "strawny"

Partie jeszcze nie ogłosiły, kto będzie reprezentował je podczas wiosennych wyborów prezydenckich. Największy problem z wyłonieniem kandydata ma Zjednoczona Prawica, w której jest tylu ambitnych polityków, co i frakcji. Pewne jest natomiast, że w drugiej turze wyborów o najważniejszy urząd w państwie powalczą kandydaci KO oraz właśnie Zjednoczonej Prawicy. O ewentualnej wygranej jednego lub drugiego zdecydować mogą wyborcy Konfederacji, która urasta do rangi trzeciej siły politycznej. „Super Express” zlecił Instytutowi Badań Pollster sondaż wśród wyborców Konfederacji, na kogo oddaliby głos. Do wyboru było 10 potencjalnych kandydatów. Okazuje się, że największe poparcie ma Mateusz Morawiecki (28,62 proc.).

Kaczyński i Tusk nie chcą do Pałacu! Unikają jak ognia walki o prezydencki fotel

Na kolejnych miejscach znaleźli się zaś: Szymon Hołownia (48 l.) z wynikiem 19,66 proc. i Mariusz Błaszczak (55l.), dla którego poparcie wynosi 8,05 proc. – Morawiecki jest dla wyborców Mentzena i Bosaka bardziej „strawny” niż Hołownia i inni – komentuje prof. Kazimierz Kik (77 l.).

Wyborcy Konfederacji nie chcą Tuska

Znacznie słabsze szanse na wygraną wśród wyborców Konfederacji mają m.in. Rafał Trzaskowski (52 l.), który zdobył 8,01 proc. głosów, czy Beata Szydło (61 l.), która ma 5,82 proc. poparcia. Najgorzej w zestawieniu wypadł premier Donald Tusk (67 l.), który może liczyć na 0,52 proc. głosów wyborców Konfederacji. Przed liderem PO uplasowali się jeszcze Karol Nawrocki (41 l.) z poparciem 1,77 proc., Radosław Sikorski (61 l.), który dostał 5,15 proc. głosów, czy Tobiasz Bocheński (37 l.), który może liczyć na 6,75 proc. głosów.

PSL tonie bez Hołowni. Mamy zaskakujący sondaż!

15,65 proc. wyborców Konfederacji swój głos oddałoby na kogoś innego niż wyżej wymienieni politycy.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-9.08.2024 roku na próbie 1001 dorosłych Polaków.

Wieczorny Express Warzecha bez oprawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.