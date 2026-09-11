Stanowcza odpowiedź Kancelarii Sejmu na pismo od prezydenta Karola Nawrockiego.

Jakie wątpliwości ma Kancelaria Prezydenta RP w sprawie Macieja Berka?

Co dalej ze ślubowaniem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego?

Kancelaria Sejmu stawia sprawę jasno. "Nie ma podstaw"

Odpowiedź na pismo z Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego była krótka i bardzo stanowcza. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec poinformował, że cała procedura wyboru Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego odbyła się zgodnie z prawem i nie ma żadnych powodów, by ją podważać.

Swoje stanowisko Marek Siwiec przedstawił na portalu społecznościowym X. Wskazał w nim nie tylko na prawidłowość samego głosowania w Sejmie, ale też przypomniał o konstytucyjnych ramach całego procesu.

Wybór sędziego został przeprowadzony prawidłowo i nie ma podstaw prawnych do jego kwestionowania. Konstytucja nie przewiduje udziału Prezydenta RP w procedurze wyboru sędziego TK przez Sejm - napisał szef Kancelarii Sejmu.

Na koniec postawił sprawę jasno, przekazując oczekiwania marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oczekuje, że prezydent Karol Nawrocki niezwłocznie przyjmie ślubowanie od sędziego Macieja Berka, wybranego przez Sejm 4 września. To zdanie pokazuje, że Kancelaria Sejmu nie zamierza dyskutować o legalności wyboru, a jedynie czeka na dopełnienie formalności przez głowę państwa.

Odpowiedziałem dziś na pismo szefa Kancelarii Prezydenta RP @prezydentpl w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wybór sędziego został przeprowadzony prawidłowo i nie ma podstaw prawnych do jego kwestionowania. Konstytucja nie przewiduje udziału…— Marek Siwiec (@mareksiwiec) September 11, 2026

Jakie wątpliwości ma KPRP w sprawie Berka?

O co chodzi Pałacowi Prezydenckiemu? Do Rzeczy informuje, że zanim jeszcze Marek Siwiec wysłał swoją odpowiedź, głos zabrał szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Potwierdził on, że do Sejmu trafiło oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienia dotyczące wyboru Macieja Berka.

Sedno problemu, zdaniem prezydenckich urzędników, tkwi w kwalifikacjach sędziego-elekta. Główny zarzut dotyczy tego, czy Maciej Berek, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, faktycznie posiada wymagany przez prawo 10-letni staż jako radca prawny. Zbigniew Bogucki określił te wątpliwości jako "gigantyczne". To właśnie ten formalny zarzut jest powodem, dla którego prezydent Karol Nawrocki wstrzymuje się z wyznaczeniem terminu ślubowania. Pałac chce mieć pewność, że kandydat wybrany przez Sejm bezsprzecznie spełnia wszystkie ustawowe wymogi.

Co dalej ze ślubowaniem?

Sytuacja jest patowa. Z jednej strony Sejm uważa sprawę za zamkniętą i domaga się od prezydenta działania. Z drugiej, Pałac Prezydencki nie zamierza organizować uroczystości, dopóki nie wyjaśni swoich wątpliwości. Piłka jest teraz po stronie prezydenta Karola Nawrockiego.

O możliwe scenariusze zapytany został marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W rozmowie z dziennikarzami nie pozostawił złudzeń co do tego, jak interpretuje przepisy. Wskazał, że konstytucyjnym obowiązkiem prezydenta Karola Nawrockiego jest przyjęcie ślubowania od nowo wybranego sędziego TK.

Obowiązkiem pana prezydenta jest przyjąć przysięgę. Jeżeli pan prezydent nie dopełni swoich obowiązków, to będzie sytuacja, która pewnie będzie wymagała reakcji ze strony sędziego, to znaczy pana Berka - stwierdził marszałek Czarzasty.

To ważna deklaracja. Sugeruje ona, że jeśli prezydent Karol Nawrocki odmówi zaprzysiężenia, to sam sędzia-elekt Maciej Berek będzie musiał podjąć dalsze kroki. Jakie? Tego marszałek Sejmu nie sprecyzował, ale może to oznaczać na przykład skargę do odpowiednich organów lub sądów. Na razie jednak wszystko zależy od decyzji, która zapadnie w Pałacu Prezydenckim. To ona zdecyduje, czy spór zostanie zażegnany, czy też czeka nas kolejna odsłona walki o kształt Trybunału Konstytucyjnego.

BURZA W SEJMIE! Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego! | GRABARCZYK, ŻÓŁCIAK