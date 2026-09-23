Wrze w koalicji Tuska! Jan Filip Libicki uderza w Pełczyńską-Nałęcz! "Baba z wozu, koniom lżej"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-09-23 10:19

Coraz goręcej w koalicji rządowej! Jan Filip Libicki nie kryje zniecierpliwienia postawą Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. W „Porannym ringu” senator PSL wprost powiedział, że czeka na moment, w którym po jej dymisji będzie mógł nagrać rolkę ze słowami: „Baba z wozu koniom lżej”. Jakby tego było mało, zarzucił minister sposób działania, który określił jako „absolutnie toksyczny”.

Senator Jan Filip Libicki podczas wywiadu w studio. O krytyce Pełczyńskiej-Nałęcz przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Super Ring/ Youtube

Temat minister pojawił się, gdy prowadzący rozmowę Marek Balawajder zapytał Jana Filipa Libickiego o napięcia w koalicji i przywołał opinie, że Pełczyńska-Nałęcz „podgryza” pozostałych koalicjantów. Senator bez zastanowienia, i zarazem mało dyplomatycznie, odpowiedział, że po jej odejściu chciałby pogratulować kolegom z rządu, „że będą wreszcie mogli spokojnie pracować”. Libicki zaznaczył przy tym jednak, że nie kwestionuje wszystkich uwag minister. — Czasem ma rację — przyznał. Jego sprzeciw budzi jednak styl, w jaki przedstawia ona swoje stanowisko.— Natomiast sposób, w który to robi jest sposobem absolutnie toksycznym, no nie sposób z kimś takim pracować — powiedział w „Porannym ringu”.

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W dalszej części rozmowy senator rozwinął swój zarzut. Stwierdził, że nie przypomina sobie z ostatniego półrocza wypowiedzi Pełczyńskiej-Nałęcz, w której mówiłaby, że rząd zrobił coś dobrze. Jego zdaniem minister została zapamiętana „wyłącznie z krytyki własnego rządu”. — Wszyscy inni już jej mają dosyć — ocenił bezceremonialnie.

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Pytany, czy wolałby w rządzie Szymona Hołownię, Libicki odpowiedział twierdząco. Przyznał jednak, że nie zna dostatecznie dobrze sytuacji wewnętrznej Polski 2050, by wyjaśnić decyzje personalne tego ugrupowania. Podkreślił też, że nie ma informacji o możliwej dymisji Pełczyńskiej-Nałęcz. — Nie mam żadnych informacji w tej sprawie, mogę tylko przypuszczać na podstawie tego, co widzę — zastrzegł.

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Byliśmy u Jana Filipa Libickiego. Wiemy, co dostał na urodziny
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Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna zostać wicepremierem?

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Poranny ring
KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ
JAN FILIP LIBICKI