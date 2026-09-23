Jan Hoffman rezygnuje z walki o Kraków. Wiemy, kogo poprze

Niespodziewany zwrot akcji tuż przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa całkowicie zmienia układ sił.

Jan Hoffman, inicjator głośnego referendum, wycofuje się z wyścigu i przekazuje swoje poparcie faworytowi sondaży, Łukaszowi Gibale.

Dowiedz się, co skłoniło kandydata do tej strategicznej decyzji i jak wpłynie to na ostateczny wynik głosowania w Krakowie.

Na kilka dni przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa zmienia się układ kandydatów. Według informacji Radia ESKA Jan Hoffman zdecydował o rezygnacji z dalszej walki o urząd i przekazaniu swojego poparcia Łukaszowi Gibale. Hoffman startował jako kandydat niezależny. Był także jednym z inicjatorów referendum, które doprowadziło do odwołania poprzedniego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Przedterminowe wybory odbędą się w niedzielę, 27 września.

Hoffman poprze Łukasza Gibałę

Jak ustalili reporterzy Radia ESKA, Hoffman prowadził rozmowy ze sztabem Łukasza Gibały. Miał przekazać, że jego zdaniem najważniejszy cel polityczny, z którym wchodził w obecną kampanię, został już osiągnięty. Mowa o zmianie władz Krakowa zapoczątkowaną referendum i odwołaniem Aleksandra Miszalskiego.

Według informacji Radia ESKA Hoffman uznał, że w obecnej sytuacji najbardziej odpowiedzialnym rozwiązaniem będzie poparcie innego niezależnego kandydata. Jego wybór padł na Łukasza Gibałę, startującego z komitetu Kraków dla Mieszkańców.

Jan Hoffman daleko w najnowszym sondażuHoffman nie należał do kandydatów z najwyższym poparciem w ostatnich badaniach. W sondażu OGB dla Polsat News i Interii, przeprowadzonym między 15 a 17 września, wskazało go 2,82 proc. respondentów. Dało mu to przedostatnie miejsce spośród ośmiorga zarejestrowanych kandydatów. Niższy wynik miał Sławomir Pietrzyk – 0,11 proc.

W tym samym badaniu Łukasz Gibała uzyskał 39,17 proc. wskazań, Monika Piątkowska 23,74 proc., a Michał Drewnicki 14,74 proc. Badanie przeprowadzono metodą CATI na reprezentatywnej próbie 750 pełnoletnich mieszkańców Krakowa. To pomiar opinii z konkretnego okresu kampanii, a nie wynik wyborczy.

Kto zostaje w walce o prezydenturę Krakowa?

Miejska Komisja Wyborcza wcześniej zarejestrowała ośmioro kandydatów: Michała Drewnickiego, Łukasza Gibałę, Darię Gosek-Popiołek, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandrę Owcę, Monikę Piątkowską i Sławomira Pietrzyka. Kodeks wyborczy przewiduje możliwość wycofania przez kandydata pisemnej zgody na kandydowanie. Po takim oświadczeniu miejska komisja wyborcza skreśla go z listy i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Po formalnym wycofaniu kandydatury Hoffmana w wyścigu pozostanie siedmioro kandydatów: Michał Drewnicki z PiS, Łukasz Gibała z Krakowa dla Mieszkańców, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska z komitetu Ponad Podziałami oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej.

Poniżej galeria zdjęć: Kto następcą Miszalskiego? Na liście Gibała, wiceminister i były szef służb specjalnych

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