CBA zatrzymało dyrektorkę z Kancelarii Prezydenta i komentatora Republiki. Chodzi o miliony z PFN

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-09-23 9:52

Mocne wejście służb w środę rano. CBA zatrzymało w Warszawie Annę Plakwicz, dyrektorkę Biura Wydarzeń Prezydenta, oraz Piotra Matczuka, komentatora TV Republika. Oboje są przewożeni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.

Anna Plakwicz w szarym płaszczu trzyma kwiaty. O jej zatrzymaniu przez CBA przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Wojciech Olkuśnik/ Reporter
  • CBA przeprowadziło zatrzymania trzech osób, w tym dyrektorki z Kancelarii Prezydenta, w związku z poważnymi przestępstwami.
  • Znany komentator TV Republika i przedsiębiorca są podejrzani o oszustwa i pranie ponad 5 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej.
  • Poznaj kulisy śledztwa, dowiedz się, jakie zarzuty usłyszeli zatrzymani i jak ta afera wpływa na elity władzy.

Do zatrzymań doszło w środę, 23 września, rano w Warszawie. Informację przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

„Dzisiaj rano w Warszawie na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. Zatrzymane osoby przewożone są do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej” – poinformował Dobrzyński. (WP Wiadomości)

Na razie służby nie ujawniły, jakie czynności zostaną przeprowadzone z zatrzymanymi ani czy zostaną im przedstawione zarzuty.

Dyrektorka z Kancelarii Prezydenta zatrzymana

Według informacji Onetu zatrzymani to Anna Plakwicz i Piotr Matczuk. Plakwicz jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń Prezydenta. Jej nazwisko i funkcję potwierdza oficjalna strona Kancelarii Prezydenta RP. Piotr Matczuk jest z kolei komentatorem TV Republika. Oboje przed laty pracowali w otoczeniu premier Beaty Szydło, byli także związani z Centrum Informacyjnym Rządu. Plakwicz i Matczuk założyli również spółkę Solvere, która realizowała kampanię „Sprawiedliwe sądy” dla Polskiej Fundacji Narodowej. To właśnie wydatkowanie środków PFN na tę kampanię znajduje się pod lupą śledczych.

W lipcu służby przeszukały ich domy

Środowe zatrzymania są kolejnym etapem sprawy. W lipcu media informowały o przeszukaniach w domach Plakwicz i Matczuka. W tym samym śledztwie CBA zatrzymało wcześniej dwóch byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej czyli Macieja Ś. i Cezarego J.

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Postępowanie dotyczy finansowania kampanii „Sprawiedliwe sądy” z 2017 roku. Prokuratura bada, czy przy wydawaniu pieniędzy PFN doszło do nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Gdy śledztwo wszczynano, prokuratura informowała, że chodzi o szkodę majątkową w wysokości nie mniejszej niż 8 mln 428 tys. zł. To kwota wskazana przez śledczych w ramach prowadzonego postępowania, a nie prawomocnie stwierdzona odpowiedzialność konkretnych osób.

W tle kampania „Sprawiedliwe sądy”

Kampania prowadzona przez PFN pojawiła się w 2017 roku, gdy trwał ostry polityczny spór wokół zmian w sądownictwie. Na billboardach, w internecie i telewizji prezentowano przypadki przewinień sędziów. Jej autorzy przekonywali, że akcja ma pokazywać potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości.

Sposób finansowania kampanii od początku wywoływał kontrowersje. W 2018 roku sąd stwierdził, że finansowanie akcji przez PFN było niezgodne z celami fundacji zapisanymi w jej statucie.

Teraz śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. Więcej informacji o sytuacji Anny Plakwicz i Piotra Matczuka może pojawić się po wykonaniu z nimi czynności procesowych.

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