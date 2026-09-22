Melania Trump wskazała Martę Nawrocką. Dostała międzynarodowe zadanie

Melania Trump ogłosiła przełomową decyzję, powierzając polskiej pierwszej damie, Marcie Nawrockiej, kluczową rolę w swojej globalnej inicjatywie „Kształtujemy Razem Przyszłość”.

Polska zostanie gospodarzem prestiżowego regionalnego spotkania poświęconego przyszłości dzieci, edukacji i innowacyjnym technologiom cyfrowym.

Odkryj, jakie konkretne rozwiązania dla bezpieczeństwa najmłodszych w sieci zostaną przedstawione i jak ta współpraca wpłynie na nasz region.

Marta Nawrocka ponownie znalazła się w centrum międzynarodowej inicjatywy prowadzonej przez Melanię Trump. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych poinformowała we wtorek, 22 września, że Polska będzie gospodarzem jednego z regionalnych spotkań koalicji „Fostering the Future Together”, czyli „Kształtujemy Razem Przyszłość”.

Spotkanie ma odbyć się zimą, a jego organizacją zajmie się polska pierwsza dama.

Melania Trump podziękowała Marcie Nawrockiej

Melania Trump mówiła o planach inicjatywy na marginesie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Przypomniała marcowy szczyt w Waszyngtonie i zobowiązania podejmowane później przez uczestników koalicji.

– Gdy spotkaliśmy się w Białym Domu na inauguracyjnym spotkaniu inicjatywy Kształtujemy Razem Przyszłość, doświadczyliśmy czegoś bardzo niezwykłego. Nasi pierwsi małżonkowie byli zainspirowani, by działać i kilkoro z nich podjęło ważne zobowiązania – powiedziała Melania Trump.

Amerykańska pierwsza dama wymieniła w tym kontekście Martę Nawrocką i podziękowała jej za zobowiązanie do zorganizowania europejskiego spotkania regionalnego.

To kolejny etap współpracy obu pierwszych dam. W marcu Marta Nawrocka uczestniczyła w Waszyngtonie w inauguracyjnym szczycie „Fostering the Future Together”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 45 państw i 28 firm technologicznych, a Polska należała do krajów prezentujących własne podejście do wykorzystania technologii w edukacji.

Marta Nawrocka mówiła o bezpieczeństwie dzieci

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Podczas marcowego wystąpienia w Białym Domu Nawrocka koncentrowała się m.in. na ochronie najmłodszych w internecie, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz odpowiedzialnym wykorzystywaniu nowych technologii. Polska pierwsza dama podkreślała wówczas, że bezpieczeństwo dzieci w świecie cyfrowym powinno być jednym z fundamentów rozwoju technologicznego.

W kolejnych miesiącach kontynuowała ten temat. Podczas spotkania towarzyszącego szczytowi NATO w Ankarze zapowiedziała zorganizowanie w Warszawie wydarzenia dotyczącego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.

Sama koalicja zainicjowana przez Melanię Trump koncentruje się na czterech obszarach: sztucznej inteligencji w edukacji, technologiach edukacyjnych, bezpieczeństwie online oraz kompetencjach cyfrowych. We wrześniu Departament Stanu informował już o 57 państwach zaangażowanych w projekt i nowych partnerstwach z firmami technologicznymi.

„Możecie liczyć na moje pełne wsparcie”

Melania Trump zapowiedziała również kolejne wydarzenie koalicji w grudniu w Miami.

– Przywódcom tych wspaniałych państw dziękuję za podjęcie działań na rzecz aktywizacji swoich regionów. Możecie liczyć na moje pełne wsparcie – powiedziała. – Za wiele lat nasze dzieci mogą nie pamiętać spotkań, które odbyliśmy, ani przemówień, które wygłosiliśmy, ale będą żyły z konsekwencjami naszych dzisiejszych działań. Niech więc historia zapisze, że w chwili niezwykłych możliwości przywódcy z całego świata zjednoczyli się w ramach „Fostering the Future Together" i postanowili postawić dzieci na pierwszym miejscu – powiedziała Melania Trump.

Pierwsza dama USA zakończyła wystąpienie apelem o skupienie się na konsekwencjach, jakie dzisiejsze decyzje dotyczące technologii i edukacji będą miały dla kolejnych pokoleń.

Poniżej galeria zdjęć: Mamy ze świata polityki i ich dzieci: Marta Nawrocka, Jolanta Kwaśniewska, Danuta Wałęsa i inne

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