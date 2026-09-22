Awantura o ślubowanie Berka. Żurek ostrzega Nawrockiego. „Będą podejmowane działania zastępcze”

Narasta konflikt wokół ślubowania Macieja Berka na sędziego TK, ponieważ prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia go.

Minister Waldemar Żurek zarzuca prezydentowi łamanie konstytucji i zapowiada "działania zastępcze", by sędzia mógł podjąć pracę.

Sprawdź, jakie precedensy mogą zostać użyte i jak ten impas wpłynie na niezależność Trybunału Konstytucyjnego.

Maciej Berek nadal czeka na możliwość złożenia ślubowania jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Został wybrany przez Sejm 4 września, a w poniedziałek zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego o „niezwłoczne” wskazanie miejsca i terminu uroczystości.

Do sprawy odniósł się we wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jego wypowiedź wskazuje, że po stronie rządowej rozważane są kolejne kroki, jeśli ślubowanie przed prezydentem nadal nie dojdzie do skutku.

Żurek: „Nie będziemy się temu biernie przyglądać”

– Maciej Berek przechodzi taką drogę, jak poprzedni sędziowie, czeka na zaproszenie z Pałacu Prezydenckiego, wystosował pismo do Kancelarii Prezydenta z prośbą o zaproszenie. Musimy mieć świadomość, że prezydent nie wykonuje należycie swoich obowiązków, moim zdaniem łamie konstytucję, ale my nie będziemy się temu biernie przyglądać – powiedział Waldemar Żurek.

To ocena ministra. Kancelaria Prezydenta kwestionuje sposób procedowania kandydatury Berka i wskazuje na wątpliwości dotyczące spełnienia przez niego wymogu odpowiednio długiego stażu w zawodzie prawniczym. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz deklarował wcześniej, że Karol Nawrocki odbierze ślubowanie po przedstawieniu dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych. Berek z kolei opublikował zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych dotyczące swojego statusu zawodowego.

„Będą podejmowane działania zastępcze”

Żurek przypomniał też sprawę czworga wcześniej wybranych sędziów, od których prezydent nie odebrał osobiście ślubowania. Ci złożyli je podczas uroczystości w Sejmie, używając formuły, że robią to „wobec prezydenta”. Kancelaria Prezydenta nie uznała takiej formy, a prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do orzekania.

– Widzieliśmy już czterech sędziów, którzy złożyli takie ślubowanie, więc jeżeli prezydent dalej będzie nie dopełniał swoich obowiązków, to oprócz tego, że toczy się sprawa w prokuraturze, to będą podejmowane działania zastępcze, które mają ten sam skutek, bo chodzi o to, żeby taki sędzia mógł rozpocząć pracę w Trybunale – powiedział minister.

Żurek zaznaczył jednocześnie, że ostateczna decyzja będzie należała do samego Berka. Jak mówił, to on będzie musiał zdecydować, czy chciałby złożyć ślubowanie „wobec prezydenta, ale nie bezpośrednio w Pałacu”.

Berek napisał do Nawrockiego

Dzień wcześniej Berek poinformował o wysłaniu pisma do głowy państwa. Zwrócił uwagę, że dalsze niezłożenie ślubowania mogłoby zostać potraktowane jako odmowa jego złożenia i skutkować zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK. Spór ma również wymiar prawny. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo dotyczące nieodebrania ślubowania od czworga innych wybranych sędziów TK oraz niedopuszczenia ich do orzekania. W październiku opinię dotyczącą kompetencji prezydenta w zakresie ślubowania sędziów TK ma przedstawić Komisja Wenecka.

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