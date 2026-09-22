Awantura o ambasadora niesie się od Polski po USA. Przydacz nie wytrzymał

Długotrwały spór o obsadę polskich ambasad w USA znów nabiera tempa, rzucając nowe światło na kulisy polityki zagranicznej.

Gdy Radosław Sikorski zasugerował, że Bogdan Klich zostanie w Waszyngtonie, Marcin Przydacz natychmiast odpowiedział, ujawniając szokujące szczegóły.

Przydacz twierdzi, że szef MSZ był wcześniej gotów "poświęcić" Klicha w ramach negocjowanego porozumienia, które zostało zablokowane.

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Radosław Sikorski podczas wtorkowego briefingu w Stanach Zjednoczonych został zapytany o przyszłość Bogdana Klicha na polskiej placówce w Waszyngtonie. Szef MSZ zasugerował, że nie spodziewa się szybkiej zmiany.

– Służy jako ambasador i wydaje mi się, że dosłuży do końca kadencji – powiedział Sikorski, odpowiadając na pytanie, czy dni Klicha w Waszyngtonie są policzone.

Formalnie Bogdan Klich nie jest jednak ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym. Oficjalna strona polskiej ambasady w USA wymienia go jako chargé d’affaires a.i. i kierownika placówki.

Przydacz odpowiada Sikorskiemu. „Był gotów poświęcić pana Klicha”

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Na słowa szefa MSZ zareagował Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

„Primo, pan minister Klich nie jest ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym, tylko zwykłym kierownikiem placówki. Secundo, w ramach porozumienia (zablokowanego przez premiera) pan minister Sikorski był gotów poświęcić pana Klicha na rzecz karier innych swoich kolegów na innych placówkach” – napisał Przydacz.

To kolejna publiczna wypowiedź Przydacza o zakulisowych rozmowach między Pałacem Prezydenckim a MSZ. Przedstawiciel prezydenta twierdzi, że udało się wcześniej wynegocjować wstępne porozumienie dotyczące części nominacji ambasadorskich, ale nie zostało ono zaakceptowane przez premiera. Jest to relacja Przydacza; rząd przedstawia przebieg sporu inaczej.

Sikorski: zakulisowe rozmowy były

Sam Sikorski potwierdził we wtorek, że rozmowy dotyczące ambasadorów rzeczywiście się odbywały. Jednocześnie zarzucił drugiej stronie ujawnianie ich szczegółów.

– Ja pierwszy do zgody. Rzeczywiście zakulisowe rozmowy były, ale jak ktoś je wywala do domeny publicznej, to znaczy, że zrywa porozumienie – powiedział.

Minister dodał, że jego zdaniem prezydent może w każdej chwili podpisać 46 wniosków ambasadorskich, które określił jako prawidłowo złożone. Spór między MSZ a Pałacem Prezydenckim o obsadę placówek dyplomatycznych trwa od wielu miesięcy. Karol Nawrocki nie zaakceptował części kandydatów proponowanych przez resort, a jego współpracownicy zapowiadali wcześniej, że niektóre nazwiska, w tym Bogdana Klicha, nie uzyskają nominacji prezydenckiej.

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