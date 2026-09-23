Tak Radosław Sikorski przygotował się do ewakuacji. Ma gotowy plecak

- Polska doświadcza eskalacji zagrożeń bezpieczeństwa na wschodniej granicy, w tym incydentów z dronami oraz regularnych alertów RCB i ewakuacji w regionach przygranicznych, co jest bezpośrednio związane z rosyjską agresją na Ukrainie.
- Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski osobiście przygotowuje się na wypadek ewakuacji, ujawniając zawartość swojego plecaka ewakuacyjnego, i apeluje do obywateli o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa oraz zachowanie gotowości.
- Polska jest celem wzmożonych ataków cybernetycznych na kluczowe systemy, które szef MSZ identyfikuje jako elementy wojny hybrydowej prowadzonej przez "nieżyczliwe mocarstwo".
Od kilku tygodni obserwuje się wzrost aktywności rosyjskiej w zachodniej części Ukrainy, co ma bezpośrednie przełożenie na sytuację przy polskiej granicy. Doszło tam do kilku incydentów z udziałem bezzałogowych statków powietrznych. Drony uderzyły m.in. w stację benzynową położoną kilka kilometrów od przejścia granicznego w Jagodzinie, a także w pociąg relacji Kijów-Warszawa.
Te niebezpieczne zdarzenia są często poprzedzane syrenami alarmowymi oraz alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), rozsyłanymi do mieszkańców wschodnich województw. W minionym tygodniu, w województwie lubelskim, konieczna była ewakuacja 120 budynków w związku z odnotowanym zagrożeniem.
Przygotowania Radosława Sikorskiego
Podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Radosław Sikorski udzielił wywiadu gazecie „Fakt”. W rozmowie poruszono m.in. kwestię wojny hybrydowej oraz gotowości na wypadek zagrożenia. Zapytany o to, czy ma przygotowany plecak ewakuacyjny, minister odpowiedział:
- Mam zrobione zapasy ryżu, mam w domu ręczną pompę, mam też zrobione konfitury z owoców z własnego ogrodu. Mam też instrukcję bezpieczeństwa i przemyślane, gdzie jest miejsce schronienia. Każdy powinien wiedzieć, jak np. założyć opatrunek. To się przydaje nawet w czasach pokoju - mówił.
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Minister podkreślił również znaczenie świadomości i przygotowania obywateli. Przypomniał, że każdy otrzymał instrukcję bezpieczeństwa, zawierającą wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych.
- Jeśli państwo mówi obywatelowi: "słuchaj, czasy są niespokojne, lepiej być przygotowanym", to apeluję, aby tego posłuchać – zaapelował szef MSZ.
Wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej odniósł się także do zagrożeń związanych z wojną hybrydową. Zaznaczył, że Polska doświadczyła już ataków cybernetycznych wymierzonych w szpitale i systemy finansowe.
- Ostatnio, niestety, liczba ataków wzrosła. To jest jeden z tych elementów wojny hybrydowej prowadzonej przez nieżyczliwe nam mocarstwo, które goni w piętkę – dodał, wskazując na wzmożoną aktywność podmiotów wrogich Polsce.
W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski: