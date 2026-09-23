Tak Radosław Sikorski przygotował się do ewakuacji. Ma gotowy plecak

Polska doświadcza eskalacji zagrożeń bezpieczeństwa na wschodniej granicy, w tym incydentów z dronami oraz regularnych alertów RCB i ewakuacji w regionach przygranicznych, co jest bezpośrednio związane z rosyjską agresją na Ukrainie.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski osobiście przygotowuje się na wypadek ewakuacji, ujawniając zawartość swojego plecaka ewakuacyjnego, i apeluje do obywateli o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa oraz zachowanie gotowości.

Polska jest celem wzmożonych ataków cybernetycznych na kluczowe systemy, które szef MSZ identyfikuje jako elementy wojny hybrydowej prowadzonej przez "nieżyczliwe mocarstwo".

Od kilku tygodni obserwuje się wzrost aktywności rosyjskiej w zachodniej części Ukrainy, co ma bezpośrednie przełożenie na sytuację przy polskiej granicy. Doszło tam do kilku incydentów z udziałem bezzałogowych statków powietrznych. Drony uderzyły m.in. w stację benzynową położoną kilka kilometrów od przejścia granicznego w Jagodzinie, a także w pociąg relacji Kijów-Warszawa.

Te niebezpieczne zdarzenia są często poprzedzane syrenami alarmowymi oraz alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), rozsyłanymi do mieszkańców wschodnich województw. W minionym tygodniu, w województwie lubelskim, konieczna była ewakuacja 120 budynków w związku z odnotowanym zagrożeniem.

Przygotowania Radosława Sikorskiego

Podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Radosław Sikorski udzielił wywiadu gazecie „Fakt”. W rozmowie poruszono m.in. kwestię wojny hybrydowej oraz gotowości na wypadek zagrożenia. Zapytany o to, czy ma przygotowany plecak ewakuacyjny, minister odpowiedział:

- Mam zrobione zapasy ryżu, mam w domu ręczną pompę, mam też zrobione konfitury z owoców z własnego ogrodu. Mam też instrukcję bezpieczeństwa i przemyślane, gdzie jest miejsce schronienia. Każdy powinien wiedzieć, jak np. założyć opatrunek. To się przydaje nawet w czasach pokoju - mówił.

Minister podkreślił również znaczenie świadomości i przygotowania obywateli. Przypomniał, że każdy otrzymał instrukcję bezpieczeństwa, zawierającą wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych.

- Jeśli państwo mówi obywatelowi: "słuchaj, czasy są niespokojne, lepiej być przygotowanym", to apeluję, aby tego posłuchać – zaapelował szef MSZ.

Wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej odniósł się także do zagrożeń związanych z wojną hybrydową. Zaznaczył, że Polska doświadczyła już ataków cybernetycznych wymierzonych w szpitale i systemy finansowe.

- Ostatnio, niestety, liczba ataków wzrosła. To jest jeden z tych elementów wojny hybrydowej prowadzonej przez nieżyczliwe nam mocarstwo, które goni w piętkę – dodał, wskazując na wzmożoną aktywność podmiotów wrogich Polsce.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

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