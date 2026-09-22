Czego potrzeba, żeby przetrwać 72 godziny w sytuacji kryzysowej? Rząd przygotował szczegółową listę

Kluczowym zaleceniem jest przygotowanie się do samodzielnego funkcjonowania przez minimum 72 godziny w przypadku braku dostępu do podstawowych usług, takich jak prąd, woda czy łączność.

Rząd szczegółowo określa listę niezbędnych zapasów, w tym wody, żywności o długim terminie przydatności, leków, gotówki, środków komunikacji oraz zaleca przygotowanie indywidualnych plecaków ewakuacyjnych dla każdego domownika.

Poradnik dotyczy szerokiego spektrum sytuacji kryzysowych i ma charakter wyłącznie edukacyjny, nie sygnalizując wzrostu bieżącego zagrożenia dla Polski.

Inicjatywa ta wykracza poza scenariusze zagrożeń militarnych, obejmując szerokie spektrum potencjalnych zdarzeń. Wśród nich wymieniane są klęski żywiołowe, takie jak powodzie i pożary, a także długotrwałe awarie infrastruktury energetycznej, skażenia środowiskowe czy cyberataki paraliżujące kluczowe systemy. Podkreśla się, że przedstawione wskazówki mają charakter informacyjny i są dobrowolne, służąc podniesieniu ogólnej odporności społeczeństwa.

Centralnym punktem rządowych wytycznych jest zasada zdolności do autonomicznego przetrwania przez co najmniej trzy doby. Argumentuje się, że w początkowej fazie poważnego kryzysu, służby ratunkowe będą priorytetowo zajmować się najbardziej zagrożonymi osobami, koncentrując się na ratowaniu życia i zdrowia. W związku z tym, odpowiednie przygotowanie gospodarstwa domowego staje się kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa jego członkom w tym krytycznym okresie.

Niezbędne zapasy i wyposażenie domowe

"Dekalog bezpieczeństwa", będący częścią "Poradnika bezpieczeństwa", szczegółowo określa, co powinno znaleźć się w każdym domu.

zapewnienie odpowiedniej ilości wody pitnej – zalecane minimum to 3 litry na osobę dziennie. Dla czteroosobowej rodziny oznacza to konieczność zgromadzenia co najmniej 36 litrów wody na okres trzech dni.

żywność o długim terminie przydatności do spożycia.

radio na baterie lub korbkę,

latarki z zapasem baterii,

naładowane powerbanki oraz ładowarki.

dobrze wyposażona apteczka pierwszej pomocy oraz zapas regularnie przyjmowanych leków.

W obliczu potencjalnych awarii systemów bankowych i płatniczych, sugeruje się posiadanie gotówki w różnych nominałach, choć bez wskazywania konkretnej kwoty. Podkreśla się, że w sytuacji kryzysowej bankomaty, terminale płatnicze i bankowość elektroniczna mogą być niedostępne.

Oprócz gromadzenia zapasów, rządowy poradnik podkreśla znaczenie opracowania rodzinnego planu kryzysowego. Obejmuje on wyznaczenie dwóch punktów zbornych: jednego w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania oraz drugiego, położonego poza miejscowością, na wypadek braku łączności telefonicznej czy internetowej. Dodatkowo, zaleca się przygotowanie identyfikatorów dla dzieci i osób starszych, a także odpowiednie oznakowanie zwierząt domowych.

Indywidualny plecak ewakuacyjny

Istotnym elementem przygotowań jest także skompletowanie indywidualnych plecaków ewakuacyjnych (tzw. "plecaków ucieczkowych") dla każdego członka rodziny, w tym dla dzieci, z zawartością dostosowaną do ich wieku i potrzeb. Standardowe wyposażenie takiego plecaka powinno zawierać:

Dokumenty osobiste oraz ich kopie.

Zapas wody i żywności.

Niezbędne leki.

Latarkę, radio (na baterie/korbkę), telefon komórkowy z naładowanym powerbankiem.

Gotówkę.

Mapę papierową okolicy.

Odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraźnie zaznacza, że publikacja niniejszego poradnika nie jest sygnałem o wzroście zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Celem dokumentu jest wyłącznie edukacja społeczeństwa i zwiększenie jego odporności na szerokie spektrum sytuacji kryzysowych – od naturalnych katastrof po długotrwałe zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury.

Sonda Czy masz w domu przygotowany plecak ewakuacyjny? Tak. Nie.