Wizyta Kosiniaka-Kamysza w USA przełożona. Pentagon zabrał głos

Wizyta Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, zaplanowana na środę, została przełożona.

Powodem przełożenia jest "konflikt terminów", jak poinformował Pentagon, a nowy termin spotkania jest obecnie ustalany.

W zastępstwie do Waszyngtonu udają się wiceministrowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, aby kontynuować rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy.

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poinformował w poniedziałek o zmianie w harmonogramie. Zaplanowane na środę spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza w siedzibie amerykańskiego resortu obrony zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin.

Przyczyny zmiany

Biuro prasowe Pentagonu, odpowiadając na zapytania dotyczące odwołanej wizyty, odpowiedziało zdawkowo.

- Spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i wkrótce zostanie przełożone - przekazano .

Strona amerykańska nie ujawniła dalszych szczegółów dotyczących przyczyn kolizji terminów. Wcześniej polskie Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że zmiana terminu nastąpiła na "pilną prośbę" strony amerykańskiej, a nowy termin spotkania jest obecnie ustalany.

Delegacja w Waszyngtonie

Mimo przełożenia wizyty ministra, do stolicy Stanów Zjednoczonych udadzą się Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, wiceszefowie resortu obrony. Ich misją, jak wynika z komunikatu MON, będzie "prowadzenie rozmów z amerykańskimi partnerami oraz przygotowywanie kolejnych umów dotyczących naszej współpracy".

Władysław Kosiniak-Kamysz informował o planowanym spotkaniu z amerykańskim sekretarzem obrony, Petem Hegsethem, w ubiegły wtorek. Wówczas sygnalizował, że kluczowe tematy rozmów miały obejmować kwestie polskiego bezpieczeństwa oraz dyskusję na temat potencjalnej lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 dla systemów Patriot na terenie Polski.

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