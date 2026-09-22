Wizyta Kosiniaka-Kamysza w USA przełożona. Pentagon zabrał głos

- Wizyta Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, zaplanowana na środę, została przełożona.
- Powodem przełożenia jest "konflikt terminów", jak poinformował Pentagon, a nowy termin spotkania jest obecnie ustalany.
- W zastępstwie do Waszyngtonu udają się wiceministrowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, aby kontynuować rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy.
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poinformował w poniedziałek o zmianie w harmonogramie. Zaplanowane na środę spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza w siedzibie amerykańskiego resortu obrony zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin.
Przyczyny zmiany
Biuro prasowe Pentagonu, odpowiadając na zapytania dotyczące odwołanej wizyty, odpowiedziało zdawkowo.
- Spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i wkrótce zostanie przełożone - przekazano .
Strona amerykańska nie ujawniła dalszych szczegółów dotyczących przyczyn kolizji terminów. Wcześniej polskie Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że zmiana terminu nastąpiła na "pilną prośbę" strony amerykańskiej, a nowy termin spotkania jest obecnie ustalany.
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Delegacja w Waszyngtonie
Mimo przełożenia wizyty ministra, do stolicy Stanów Zjednoczonych udadzą się Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, wiceszefowie resortu obrony. Ich misją, jak wynika z komunikatu MON, będzie "prowadzenie rozmów z amerykańskimi partnerami oraz przygotowywanie kolejnych umów dotyczących naszej współpracy".
Władysław Kosiniak-Kamysz informował o planowanym spotkaniu z amerykańskim sekretarzem obrony, Petem Hegsethem, w ubiegły wtorek. Wówczas sygnalizował, że kluczowe tematy rozmów miały obejmować kwestie polskiego bezpieczeństwa oraz dyskusję na temat potencjalnej lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 dla systemów Patriot na terenie Polski.
W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz: