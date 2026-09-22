Politycy kłócą się o ceny paliw. Na tańszą benzynę na razie nie ma co liczyć

- Wojna USA z Iranem winduje ceny ropy, co przekłada się na rekordowe stawki na stacjach w Polsce.
- Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy ograniczającej marże i zwalniającej sprzedaż paliw z podatku, jako alternatywę dla uchwalonego przez rząd podatku od nadzwyczajnych zysków, który ma finansować program CPN.
- Rząd zapowiada powrót CPN po podpisie ustawy, ale Kancelaria Prezydenta ostrzega, że nowe przepisy naruszają zasadę niedziałania prawa wstecz.
Kłótnia o projekty ustaw
Wojna wypowiedziana przez USA Iranowi eskaluje, a ropa na giełdach jest rekordowo droga. Kierowcy w Polsce odczuwają to za każdym razem, gdy tankują auta. Czy doczekamy się powrotu programu CPN, który już dwukrotnie obniżył ceny o złotówkę na litrze? Prezydent Karol Nawrocki (43 l.) skierował do Sejmu projekt ustawy, która ma umożliwić czasowe ograniczenie marż firm paliwowych i zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Ma to być alternatywa dla rządowego projektu ustawy, który Sejm uchwalił w piątek — chodzi o ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ta nowa danina ma sfinansować program osłonowy CPN. Poprzednią wersję ustawy prezydent skierował jednak do Trybunału Konstytucyjnego. – Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN – powiedział premier Donald Tusk (69 l.).
Bosak o płatnych spotkaniach z Nawrockim. Mówi o niezręczności
Prezydent forsuje własny projekt
Na podpis Karola Nawrockiego nie ma co liczyć. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ostrzegł, że nowy podatek ma być przerzucony na klientów, a ustawa narusza zasadę niedziałania prawa wstecz. – Ustawa opodatkowuje zyski firm uzyskane przed wprowadzeniem przepisów – podkreślił Bogucki.
Oprócz wysokich cen ropy problemem zaczyna być dostępność ropy naftowej. Czy polskie zapasy tego surowca się nie wyczerpią? - Wydaje mi się, że tutaj akurat możemy mieć dużo powodu do satysfakcji. Po pierwsze zapasy są stałe, stabilne i nienaruszone. Jednocześnie antycypowaliśmy różnego rodzaju zdarzenia, bo jeszcze w sierpniu Orlen zakontraktował jedną czwartą swoich potrzeb w Norwegii (...), a w ostatnim tygodniu popisał 16 umów z różnych źródeł, jeśli chodzi o dostawy paliwa, o dostawy ropy - powiedział w TVP Info Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.