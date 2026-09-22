Politycy kłócą się o ceny paliw. Na tańszą benzynę na razie nie ma co liczyć

Wojna USA z Iranem winduje ceny ropy, co przekłada się na rekordowe stawki na stacjach w Polsce.

Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy ograniczającej marże i zwalniającej sprzedaż paliw z podatku, jako alternatywę dla uchwalonego przez rząd podatku od nadzwyczajnych zysków, który ma finansować program CPN.

Rząd zapowiada powrót CPN po podpisie ustawy, ale Kancelaria Prezydenta ostrzega, że nowe przepisy naruszają zasadę niedziałania prawa wstecz.

Kłótnia o projekty ustaw

Wojna wypowiedziana przez USA Iranowi eskaluje, a ropa na giełdach jest rekordowo droga. Kierowcy w Polsce odczuwają to za każdym razem, gdy tankują auta. Czy doczekamy się powrotu programu CPN, który już dwukrotnie obniżył ceny o złotówkę na litrze? Prezydent Karol Nawrocki (43 l.) skierował do Sejmu projekt ustawy, która ma umożliwić czasowe ograniczenie marż firm paliwowych i zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Ma to być alternatywa dla rządowego projektu ustawy, który Sejm uchwalił w piątek — chodzi o ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ta nowa danina ma sfinansować program osłonowy CPN. Poprzednią wersję ustawy prezydent skierował jednak do Trybunału Konstytucyjnego. – Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN – powiedział premier Donald Tusk (69 l.).

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Prezydent forsuje własny projekt

Na podpis Karola Nawrockiego nie ma co liczyć. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ostrzegł, że nowy podatek ma być przerzucony na klientów, a ustawa narusza zasadę niedziałania prawa wstecz. – Ustawa opodatkowuje zyski firm uzyskane przed wprowadzeniem przepisów – podkreślił Bogucki.

Oprócz wysokich cen ropy problemem zaczyna być dostępność ropy naftowej. Czy polskie zapasy tego surowca się nie wyczerpią? - Wydaje mi się, że tutaj akurat możemy mieć dużo powodu do satysfakcji. Po pierwsze zapasy są stałe, stabilne i nienaruszone. Jednocześnie antycypowaliśmy różnego rodzaju zdarzenia, bo jeszcze w sierpniu Orlen zakontraktował jedną czwartą swoich potrzeb w Norwegii (...), a w ostatnim tygodniu popisał 16 umów z różnych źródeł, jeśli chodzi o dostawy paliwa, o dostawy ropy - powiedział w TVP Info Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

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