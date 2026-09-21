Mateusz Morawiecki, były premier, zainicjował polityczną ofensywę w Janowie Lubelskim, tradycyjnym bastionie PiS, co wywołało znaczące poruszenie.

Jego wizyta, naznaczona otwartym konfliktem z Przemysławem Czarnkiem, stanowi wyraźny sygnał walki o elektorat na Lubelszczyźnie.

Sprawdź, jak przebiegło spotkanie i jakie polityczne konsekwencje może mieć ta konfrontacja dla przyszłości regionu.

Mateusz Morawiecki przyjechał w poniedziałek, 21 września, do Janowa Lubelskiego. Spotkanie z mieszkańcami rozpoczęło się o godz. 18.30, a byłemu premierowi towarzyszyła poseł Anna Baluch.

Po spotkaniu Mateusz Morawiecki zamieścił w serwisie X zdjęcia z Janowa Lubelskiego. „Janów Lubelski pokazuje chęć dalszego działania dla rozwoju Polski” – napisał, oznaczając we wpisie Annę Baluch, Agnieszkę Pawłowską oraz Sylwestra Tułajewa.

Wizyta zwraca uwagę ze względu na miejsce, które wybrał Morawiecki. Janów Lubelski leży w regionie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość od lat notowało wysokie poparcie. To również rodzinne strony posła Michała Moskala, jednego z polityków krytycznych wobec środowiska byłego premiera.

Jeszcze przed przyjazdem Morawieckiego Wirtualna Polska informowała, że jego środowisko zamierza zabiegać o wyborców również na terenach dotychczas mocno związanych z PiS. Jeden z przedstawicieli Rozwoju Plus mówił portalowi o planowanym spotkaniu w Janowie Lubelskim: – To powiat, w którym PiS miało największe poparcie. Jedziemy tam walczyć.

W tle ostry spór Morawieckiego z Czarnkiem

Spotkanie odbyło się w czasie napiętych relacji między środowiskiem Mateusza Morawieckiego a politykami PiS. Szczególnie głośny stał się jego spór z Przemysławem Czarnkiem, jednym z najważniejszych polityków tej partii na Lubelszczyźnie.

Konflikt zaostrzył się po wypowiedziach byłego premiera dotyczących afery Zondacrypto. Morawiecki twierdził, że ostrzegał wcześniej kierownictwo PiS przed branżą kryptowalut. Czarnek odpowiedział na jego słowa bardzo ostro – zachowanie Morawieckiego określił mianem „skurczysyństwa”, a jego samego nazwał „człowiekiem upadłym”.

Polityczne napięcie na Lubelszczyźnie wzrosło dodatkowo po utworzeniu w Radzie Miasta Lublin klubu Rozwój Plus przez czworo radnych wybranych wcześniej z list PiS. Decyzję o skreśleniu ich z listy członków partii podpisał Przemysław Czarnek.

Morawiecki nie odpuszcza Lubelszczyzny

W tym kontekście poniedziałkowe spotkanie w Janowie Lubelskim nabrało większego politycznego znaczenia. Morawiecki i jego środowisko rozwijają struktury Rozwoju Plus i próbują docierać do wyborców także w miejscach dotychczas silnie związanych z jego dawną partią.

Przed środowiskiem byłego premiera kolejny ważny termin. Na 26 września w Tomaszowie Mazowieckim zapowiedziano Ogólnopolskie Forum Samorządowe, na które – według wcześniejszych informacji – ma przyjechać ponad 600 samorządowców.

Zobacz w naszej galerii, jak wyglądało spotkanie Mateusza Morawieckiego i Anny Baluch z mieszkańcami Janowa Lubelskiego.

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