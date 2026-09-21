W Waszyngtonie zapowiadano spektakularną uroczystość Polonii Amerykańskiej, intensywnie promując obecność prezydenta Karola Nawrockiego jako głównej gwiazdy.

Pomimo prominentnego umieszczenia nazwiska na zaproszeniach i zapowiedzi głównego przemówienia, Kancelaria Prezydenta oficjalnie zdementowała jego udział w wydarzeniu.

Sprawdź, dlaczego organizatorzy promowali uroczystość z prezydentem, mimo braku oficjalnego potwierdzenia, i kto ostatecznie pojawi się w jego zastępstwie.

Nazwisko prezydenta Karola Nawrockiego miało być magnesem przyciągającym gości na organizowaną 24 września w Waszyngtonie uroczystość. Na zaproszeniu zostało wyeksponowane dużymi, pogrubionymi literami, a w internetowych materiałach zapowiadano nawet, że polska głowa państwa wygłosi główne przemówienie. Za udział w przyjęciu VIP sugerowano wpłatę aż 1000 dolarów od osoby!

Teraz okazuje się, że część gości może przeżyć bolesne rozczarowanie.

Prezydent miał być główną atrakcją

Chodzi o inaugurację ogólnokrajowej inicjatywy edukacyjnej Kongresu Polonii Amerykańskiej „250 Years of America: The Polish Contribution”. Wydarzenie zaplanowano na 24 września w reprezentacyjnych wnętrzach Presidential Suite na Union Station w Waszyngtonie.

Na rozsyłanym zaproszeniu jako „oczekiwanych uczestników” wymieniono prezydenta Karola Nawrockiego oraz Andrzeja Poczobuta. Nazwisko polskiego prezydenta umieszczono w centralnym miejscu i zapisano dużą czcionką.

Jeszcze dalej poszedł opublikowany w internecie opis uroczystości. Można było w nim przeczytać, że Karol Nawrocki nie tylko pojawi się na wydarzeniu, ale również wygłosi główne przemówienie. Trudno się dziwić, że dla części zaproszonych osób właśnie możliwość spotkania z prezydentem RP mogła być jednym z najważniejszych powodów przyjazdu do Waszyngtonu.

Tysiąc dolarów za przyjęcie VIP

Udział w uroczystości nie należy do tanich. W materiałach wskazano „sugerowaną darowiznę” w wysokości 1000 dolarów od osoby za udział w godzinnym przyjęciu VIP. To równowartość ponad 3,6 tys. zł! W przypadku głównej ceremonii sugerowana wpłata wynosi 100 dolarów.

Kancelaria Prezydenta rozwiewa wątpliwości

Tymczasem z informacji „Super Expressu” wynika, że udział Karola Nawrockiego w tej uroczystości nigdy nie znajdował się w oficjalnym planie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Kancelaria Prezydenta jednoznacznie potwierdziła nam, że głowa państwa nie pojawi się na wydarzeniu.

Wszystkie wizyty krajowe i zagraniczne Prezydenta RP są ogłaszane z wyprzedzeniem na stronie internetowej prezydent.pl. Pan Prezydent, ze względu na liczne obowiązki, nie będzie uczestniczył w tym wydarzeniu. Planowany jest udział członków kierownictwa KPRP – przekazał „Super Expressowi” Rafał Leśkiewicz, rzecznik Prezydenta RP.

Niektórzy goście nie kryją rozczarowania. Nazwisko prezydenta na zaproszeniu oraz zapowiedź jego głównego wystąpienia mogły przecież sprawiać wrażenie, że wszystko zostało już oficjalnie uzgodnione.

Wiele osób kupiło cegiełki, bo chciało zobaczyć polskiego prezydenta – mówi nam jedna z osób związanych ze środowiskiem polonijnym.

Wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej: To mogło wprowadzać w błąd

Próbowaliśmy uzyskać wyjaśnienia od prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Huberta Cioromskiego. Nie chciał jednak rozmawiać z nami na ten temat. Odesłał nas do Łukasza Dudki, wiceprezesa Zarządu Krajowego Kongresu Polonii Amerykańskiej, który odpowiada za kontakty z mediami.

Łukasz Dudka przyznaje w rozmowie z „Super Expressem”, że umieszczenie nazwiska Karola Nawrockiego w centralnym miejscu zaproszenia mogło wprowadzać odbiorców w błąd. Tłumaczy jednak, że organizatorzy prowadzili rozmowy z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta i liczyli na udział głowy państwa.

Termin wydarzenia planowaliśmy specjalnie na czas wizyty prezydenta związanej z sesją ONZ. Trwały rozmowy z przedstawicielami Kancelarii i były one bardzo obiecujące. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką formę zaproszenia. Wydawało nam się, że to idealny moment, aby podczas trwającej w USA kampanii przed wyborami do Kongresu pokazać Amerykanom Polskę i Polonię. A dla nich najważniejszy jest prezydent. Przyznaję jednak, że nigdy nie otrzymaliśmy oficjalnego potwierdzenia udziału prezydenta w naszym wydarzeniu – mówi „Super Expressowi” Łukasz Dudka.

Z naszych informacji wynika, że na czwartkowej uroczystości w Waszyngtonie pojawi się m.in. wicemarszałek Rafał Grupiński, senator Grzegorz Schetyna, a także przedstawiciele MSZ i MON. Prawdopodobnie weźmie w niej udział również jeden z ministrów Kancelarii Prezydenta.

Autor: materiały prasowe / Materiały prasowe