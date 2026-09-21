Bosak o płatnych spotkaniach z Nawrockim. Mówi o niezręczności

Krzysztof Bosak komentuje doniesienia o płatnych spotkaniach z prezydentem Karolem Nawrockim, wywołując debatę o transparentności.

Wicemarszałek Sejmu, choć wyklucza "aferę", wskazuje na "niezręczność" i zacieranie ról między podmiotami prywatnymi a publicznymi.

Dowiedz się, dlaczego Bosak uważa brak jasnego podziału ról za problematyczny i jakie implikacje ma to dla wizerunku władzy.

Doniesienia o płatnych pakietach związanych z wydarzeniem z udziałem Karola Nawrockiego wywołały polityczne komentarze. Według ustaleń Radia ZET i „Newsweeka” prywatna fundacja oferowała sponsorom pakiety obejmujące różne formy kontaktu z prezydentem podczas Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego.

Do sprawy odniósł się w poniedziałek Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu mówił o niej na antenie Radia ZET.

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Bosak: „Afery moim zdaniem nie ma”

Polityk Konfederacji ocenił, że sytuacji nie należy określać mianem afery. Zwrócił jednak uwagę na sposób, w jaki przedstawiono zasady udziału w wydarzeniu.

– Afery moim zdaniem nie ma, natomiast moim zdaniem jest co najmniej niezręczność. Niezręczność w komunikacji – powiedział Krzysztof Bosak w Radiu ZET, pytany o doniesienia o spotkaniach z prezydentem Karolem Nawrockim oferowanych za pieniądze.

Bosak podkreślił, że przy organizacji wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych powinno być jasne, kto występuje w jakiej roli.

– Na styku prywatnych podmiotów czy organizacji pozarządowych czy spółek, które robią konferencje [...] i urzędów państwowych powinien być moim zdaniem jasny podział ról, tzn. kto jest stroną zapraszającą i ponoszącą koszty, organizującą, a kto jest stroną przyjmującą zaproszenie – kontynuował.

„Doszło do zatarcia jasnego podziału ról”

Zdaniem wicemarszałka Sejmu właśnie ten element budzi największe wątpliwości.

– Tutaj moim zdaniem to, do czego bez wątpienia doszło, to do zatarcia jasnego podziału ról – mówił dalej.

Kancelaria Prezydenta odpiera zarzuty dotyczące sprawy. Doradca prezydenta Błażej Poboży zapewnił, że Karol Nawrocki nie uzależnia udziału w spotkaniach od wniesienia opłaty.

Poniżej galeria zdjęć: Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak przemawia przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości 2025

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