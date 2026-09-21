Karol Nawrocki zabrał głos w USA. Zwrócił się do Polonii

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił strategiczne znaczenie Polonii dla budowania partnerskich relacji polsko-amerykańskich, nazywając jej przedstawicieli "ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej na amerykańskiej ziemi".

Podczas wizyty prezydent wręczył odznaczenia zasłużonym dla kraju przedstawicielom Polonii, podkreślając, że ich praca i sukcesy w Stanach Zjednoczonych są fundamentem dla strategicznych relacji między Polską a USA.

Wizyta prezydenta Nawrockiego obejmuje również ważne spotkania na szczeblu międzynarodowym, takie jak Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy, rozmowy z prezydentami państw bałtyckich oraz spotkania z sekretarzem generalnym ONZ i przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Podczas spotkania z Polonią w Nowym Jorku, prezydent Karol Nawrocki wyraźnie podkreślił fundamentalne znaczenie diaspory dla kształtowania strategicznych i partnerskich więzi z USA. Stwierdził: „Jesteście w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej na amerykańskiej ziemi”. W swojej wypowiedzi prezydent Nawrocki odniósł się również do istoty narodowej wspólnoty.

- Naród ma tę cechę, że nie dotyczą go ani ograniczenia przestrzenne, ani ograniczenia czasowe. Nosząc Polskę w sercu jesteśmy Polakami poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Naród, jak rodzina, trwa nawet mimo śmierci, bo narodzą się nowi, wychowywani są nowi. I ta siła narodu, siła narodowej wspólnoty, zawsze tak mocno wybrzmiewa w Stanach Zjednoczonych - mówił.

Dodał także, że „w każdym z was bije polskie serce i jest głębokie przywiązanie do polskich wartości”.

- Państwo jesteście w istocie, i sami odznaczeni, i ci którzy są na tej sali, ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej tutaj na amerykańskiej ziemi - zaznaczył.

Uhonorowanie zasłużonych członków Polonii

W ramach niedzielnych uroczystości prezydent Nawrocki, w towarzystwie małżonki Marty Nawrockiej, uhonorował osoby szczególnie zasłużone dla Polski. Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele duchowieństwa, nauczyciele oraz propagatorzy sportu i inicjatyw edukacyjnych, którzy swoją działalnością przyczyniają się do pielęgnowania polskości poza granicami kraju.

Prezydent podkreślił również, że to właśnie dzięki zaangażowaniu i sukcesom członków Polonii możliwe są strategiczne relacje na najwyższym szczeblu, które znajdują odzwierciedlenie w bezpośrednich kontaktach między przywódcami obu państw.

W naszej galerii zobaczysz parę prezydencką w USA:

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- To dzięki takim ludziom jak państwo, odznaczeni, relacje polsko-amerykańskie, te na najwyższym szczeblu, które znajdują swoje odbicie w bezpośredniej relacji dwóch prezydentów, przywódcy Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i mojej, to dzięki państwa pracy, życiu i wielkich sukcesach w Stanach Zjednoczonych, te strategiczne, partnerskie relacje są możliwe - podkreślił.

Dalsze punkty wizyty w USAPrzed spotkaniem z Polonią, para prezydencka uczestniczyła w nabożeństwie w Kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Nowym Jorku. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się w piątek.

Harmonogram poniedziałkowej części wizyty prezydenta Karola Nawrockiego jest intensywny. Przed południem przewidziano jego udział w Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym, który odbędzie się w siedzibie Instytutu Pileckiego. Na popołudnie zaplanowano spotkania z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy. Prezydent RP ma również spotkać się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilurem Rahmanem. Dzień zakończy wieczorna uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.

Pierwsza dama Marta Nawrocka w poniedziałek 21 września weźmie udział w spotkaniu z grupą NAROWERZE.US, podczas którego przewidziano wspólny przejazd rowerowy.

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