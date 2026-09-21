Wzruszające sceny na Greenpoincie. Marta Nawrocka wpadła w objęcia Sybiraczki, prezydent uściskał gwiazdę telewizji

Grzegorz Zasępa
Grzegorz Zasępa
2026-09-21 7:46

To były niezwykle poruszające chwile. Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka uczestniczyli w niedzielnej mszy świętej w kościele św. Stanisława Kostki na nowojorskim Greenpoincie. Prezydencką parę powitały gromkie brawa, a podczas wchodzenia do świątyni Karol Nawrocki długo witał się z wiernymi. Najwięcej emocji wzbudziły jednak jego spotkania z wyjątkowymi przedstawicielkami Polonii – Heleną Knapczyk i Ritą Cosby.

Marta Nawrocka tuli Sybiraczkę Helenę Knapczyk w kościele. O wizycie pary prezydenckiej w USA pisze SE Polityka.
Autor: Grzegorz Zasępa
  • Polska para prezydencka odwiedziła historyczny kościół św. Stanisława Kostki w Nowym Jorku, by uhonorować polską diasporę, podkreślić znaczenie wspólnoty polonijnej oraz pamięci historycznej.
  • Prezydent i pierwsza dama odbyli wzruszające spotkanie z 99-letnią Heleną Knapczyk, jedną z ostatnich żyjących Sybiraczek, której tragiczne losy i późniejsza działalność edukacyjna są świadectwem sowieckich represji.
  • Para prezydencka spotkała się z Ritą Cosby, amerykańską dziennikarką polskiego pochodzenia, której ojciec, Ryszard Kossobudzki, był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego, co symbolizuje hołd dla polskiego dziedzictwa walki o niepodległość.

Kiedy prezydent wraz z małżonką pojawił się w kościele św. Stanisława Kostki, zgromadzeni wierni przywitali ich długimi oklaskami. Świątynia, od ponad 130 lat będąca jednym z najważniejszych miejsc dla nowojorskiej Polonii, wypełniła się po brzegi.

Mszy świętej z udziałem prezydenta i pierwszej damy przewodniczył polski duchowny, biskup pomocniczy diecezji Brooklynu Witold Mroziewski. Nawroccy wchodzili niespiesznie, zatrzymywali się przy wiernych, ściskali im dłonie i zamieniali z nimi kilka słów.

Pierwsza dama wpadła w ramiona Heleny Knapczyk

Najbardziej wzruszający moment nastąpił podczas spotkania z 99-letnią Heleną Knapczyk. Prezydent serdecznie uścisnął bohaterkę, a Marta Nawrocka wpadła w jej objęcia. Przez chwilę obie kobiety trwały w mocnym, pełnym emocji uścisku.

Helena Knapczyk jest jedną z ostatnich żyjących Sybiraczek. Gdy miała 13 lat, Sowieci zabrali jej rodzinę z domu w okolicach Lwowa. W lutym 1940 roku została wywieziona bydlęcym wagonem na Syberię. Przeżyła głód, mróz sięgający minus 50 stopni i wielogodzinną pracę przy wyrębie drzew. Z Syberii jej tułacza droga prowadziła przez Uzbekistan, Iran, Indie, Pakistan, Tanzanię i Wielką Brytanię. W 1959 roku wraz z mężem zamieszkała w Stanach Zjednoczonych.

Polska para prezydencka w USA! Karol Nawrocki i Marta Nawrocka oddali hołd ofiarom

Od dziesięcioleci opowiada młodym ludziom o sowieckich represjach i walczy o zachowanie pamięci o Polakach zesłanych na Syberię. Jest autorką wspomnień „Śladami losów przez cztery kontynenty” oraz wieloletnią działaczką polskich organizacji kombatanckich.

Równie przejmujące było spotkanie z Ritą Cosby, znaną amerykańską dziennikarką polskiego pochodzenia. Prezydent i pierwsza dama przywitali ją niezwykle serdecznie i mocno ją uściskali.

Rita Cosby jest córką Ryszarda Kossobudzkiego, żołnierza Armii Krajowej i uczestnika Powstania Warszawskiego. Jako nastolatek walczył przeciwko Niemcom, został ciężko ranny, a następnie trafił do obozu jenieckiego. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i przez wiele lat nie opowiadał córce o swoich dramatycznych przeżyciach.

Jego historię Rita Cosby opisała później w książce „Quiet Hero: Secrets from My Father’s Past”.

W naszej galerii zobaczysz parę prezydencką w Greenpoincie:

Para prezydencka w USA. Wzruszające sceny na Greenpoincie
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