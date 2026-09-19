Polska para prezydencka w USA! Karol Nawrocki i Marta Nawrocka oddali hołd ofiarom

Karol i Marta Nawroccy w Strefie Zero. Oddali hołd ofiarom zamachów z 11 września

Karol i Marta Nawroccy rozpoczęli wizytę w USA od miejsca, w którym 25 lat temu stały wieże World Trade Center. Para prezydencka odwiedziła pomniki poświęcone ofiarom zamachów i złożyła wieniec pod Drzewem Przetrwania.

To grusza Callery'ego, która rosła przy World Trade Center i przetrwała zamachy z 11 września 2001 roku. Drzewo zostało wtedy poważnie uszkodzone. Miało wyrwane korzenie, połamane i spalone gałęzie. Udało się je jednak uratować, a po kilku latach wróciło do Strefy Zero. Dziś jest symbolem przetrwania i odrodzenia.

25 lat od zamachów na World Trade Center. W atakach zginęło 2996 osób

11 września 2001 roku 19 terrorystów Al-Kaidy porwało cztery samoloty pasażerskie. Dwa uderzyły w wieże World Trade Center, trzeci w Pentagon, a czwarty rozbił się w Pensylwanii po tym, jak pasażerowie podjęli próbę odzyskania kontroli nad maszyną. W atakach zginęło 2996 osób.

W miejscu bliźniaczych wież znajdują się obecnie dwa ogromne zbiorniki z wodospadami. Na ich krawędziach umieszczono nazwiska ofiar.

Wizyta w Strefie Zero rozpoczęła pobyt Karola Nawrockiego w USA, który potrwa do środy. Głównym punktem podróży będzie udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent ma również spotkać się m.in. z przedstawicielami Polonii, przywódcami państw bałtyckich oraz sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

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Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z Pierwszą Damą Martą Nawrocką złożyli wieniec pod Drzewem Przetrwania.ℹ️ „Survivor Tree” – „Drzewo Przetrwania” – to grusza wyciągnięta z ruin World Trade Center, którą przywrócili do życia nowojorscy ogrodnicy. Drzewo zostało na nowo posadzone… pic.twitter.com/MdOWq7HHF4— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 19, 2026

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