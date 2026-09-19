Polska para prezydencka w USA! Karol Nawrocki i Marta Nawrocka oddali hołd ofiarom

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-09-19 18:37

Prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką odwiedzili w sobotę Strefę Zero w Nowym Jorku. Para prezydencka oddała hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku i złożyła wieniec pod Drzewem Przetrwania. Był to pierwszy punkt kilkudniowej wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych.

Karol i Marta Nawroccy w Strefie Zero. Oddali hołd ofiarom zamachów z 11 września

Karol i Marta Nawroccy rozpoczęli wizytę w USA od miejsca, w którym 25 lat temu stały wieże World Trade Center. Para prezydencka odwiedziła pomniki poświęcone ofiarom zamachów i złożyła wieniec pod Drzewem Przetrwania.

To grusza Callery'ego, która rosła przy World Trade Center i przetrwała zamachy z 11 września 2001 roku. Drzewo zostało wtedy poważnie uszkodzone. Miało wyrwane korzenie, połamane i spalone gałęzie. Udało się je jednak uratować, a po kilku latach wróciło do Strefy Zero. Dziś jest symbolem przetrwania i odrodzenia.

25 lat od zamachów na World Trade Center. W atakach zginęło 2996 osób

11 września 2001 roku 19 terrorystów Al-Kaidy porwało cztery samoloty pasażerskie. Dwa uderzyły w wieże World Trade Center, trzeci w Pentagon, a czwarty rozbił się w Pensylwanii po tym, jak pasażerowie podjęli próbę odzyskania kontroli nad maszyną. W atakach zginęło 2996 osób.

W miejscu bliźniaczych wież znajdują się obecnie dwa ogromne zbiorniki z wodospadami. Na ich krawędziach umieszczono nazwiska ofiar.

Wizyta w Strefie Zero rozpoczęła pobyt Karola Nawrockiego w USA, który potrwa do środy. Głównym punktem podróży będzie udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent ma również spotkać się m.in. z przedstawicielami Polonii, przywódcami państw bałtyckich oraz sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

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KAROL NAWROCKI
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MARTA NAWROCKA