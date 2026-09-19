Ponad połowa Polaków (56,9%) popiera odejście byłego premiera Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości.

Co czwarty badany (24,3%) jest przeciwny tej decyzji, a niemal co piąty nie ma zdania.

Największy entuzjazm widać wśród wyborców Konfederacji – aż 73% z nich ocenia ten ruch pozytywnie.

Odejście Mateusza Morawieckiego z PiS. Polacy ocenili decyzję byłego premiera

Polityczne trzęsienie ziemi na prawicy, jakim było odejście byłego premiera Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości, spotkało się z zaskakująco pozytywnym odbiorem społecznym. Okazuje się, że Polacy w większości popierają ten ruch. Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, zdecydowana większość, bo aż 56,9 proc. ankietowanych, popiera odejście Mateusza Morawieckiego z PiS i stworzenie nowego ugrupowania Rozwój Plus.

Patrząc na szczegółowe dane, widać, że poparcie to jest dość solidne. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 23,3 proc. badanych, a opcję „raczej tak” wybrało 33,6 proc. Przeciwnego zdania jest co czwarty Polak – łącznie 24,3 proc. ankietowanych negatywnie oceniło tę decyzję. Z kolei niemal co piąty badany (18,8 proc.) nie ma jeszcze wyrobionego zdania w tej sprawie i wybrał odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

To wyraźny sygnał, że decyzja byłego szefa rządu o budowie własnego projektu politycznego nie jest postrzegana jako fanaberia, ale jako realna próba zmiany na scenie politycznej, która znajduje zrozumienie u sporej części wyborców.

Prawica usatysfakcjonowana podziałem

Analiza wyników w podziale na sympatie polityczne przynosi kilka niespodzianek. Najciekawsza dotyczy elektoratu Konfederacji. Okazuje się, że to właśnie ci wyborcy najbardziej entuzjastycznie przyjęli informację o politycznym rozwodzie na prawicy. Największy entuzjazm wobec decyzji byłego premiera widać wśród wyborców Konfederacji – zgodnie z wynikami sondażu United Surveys, pozytywnie oceniło ją aż 73 proc. z nich. W tej grupie odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 24 proc. ankietowanych, a „raczej tak” – 49 proc. Przeciwnego zdania jest co czwarty zwolennik tej partii (25 proc.).

Co ciekawe, pozytywne nastroje widać także wśród wyborców szeroko pojętej opozycji, do której autorzy badania zaliczyli m.in. Prawo i Sprawiedliwość oraz Razem. W tej grupie 56 proc. badanych dobrze ocenia decyzję byłego premiera o opuszczeniu szeregów PiS. Jednocześnie aż 43 proc. jest jej przeciwnych, co pokazuje, że elektorat ten jest w tej kwestii mocno podzielony.

ZONDACRYPTO, MORAWIECKI, PIESIEWICZ - SASIN O ZARZUTACH WOBEC PISU| Ósma Runda