Niezapowiedziane spotkanie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w Nowym Jorku.

Główny temat rozmów: bezpieczeństwo międzynarodowe.

Spotkanie odbędzie się przy okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Wizyta obejmuje też rozmowy z przywódcami państw bałtyckich i prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Niespodziewane spotkanie na szczycie w Nowym Jorku

Doszło do nagłej zmiany w harmonogramie wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Jak poinformowała Interia, polski przywódca spotka się w Nowym Jorku z prezydentem Turcji, Recepem Tayyipem Erdoganem. Spotkanie, którego początkowo nie było w oficjalnym harmonogramie, odbędzie się przy okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To ważny i nieoczekiwany punkt w agendzie, który pokazuje, jak dynamiczna jest obecna sytuacja na arenie międzynarodowej. Prezydent RP podczas swojej wizyty w USA spotka się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, a głównym tematem rozmów ma być bezpieczeństwo.

Co jest głównym celem wizyty prezydenta w USA?

Spotkanie z przywódcą Turcji idealnie wpisuje się w główny cel amerykańskiej podróży polskiego prezydenta. Cała wizyta w USA, jak informowała wcześniej Kancelaria Prezydenta, jest poświęcona tematyce bezpieczeństwa. W centrum uwagi znajdują się przede wszystkim sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej oraz napięcia na Bliskim Wschodzie. To właśnie w tym kontekście należy patrzeć na rozmowę z prezydentem Erdoganem. Szef Biura Polityki Międzynarodowej, minister Marcin Przydacz, jeszcze przed wylotem tonował oczekiwania, podkreślając charakter wizyty.

Liczymy na krótką rozmowę o ważnych sprawach. Ta wizyta nie jest wizytą dwustronną w Waszyngtonie, lecz udziałem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ – zapowiedział minister Marcin Przydacz.

To oznacza, że rozmowy będą miały charakter kuluarowy, ale mogą okazać się kluczowe dla budowania wspólnego stanowiska w sprawach obronności.

Z kim jeszcze spotka się prezydent Nawrocki?

Agenda głowy państwa jest niezwykle napięta. Oprócz nieplanowanej rozmowy z prezydentem Turcji, w harmonogramie znalazło się wiele innych, istotnych spotkań. Polski przywódca będzie rozmawiał między innymi z:

przywódcami krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii,

sekretarzem generalnym ONZ, Antonio Guterresem,

przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Chalilurem Rahmanem,

przewodniczącym Unii Afrykańskiej, która zrzesza 55 państw,

następcą tronu Kuwejtu, z którym omówi sytuację w Zatoce Perskiej i ceny energii.

We 22 września prezydent Nawrocki weźmie udział w uroczystej kolacji wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, a następnego dnia wygłosi przemówienie na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Biznes i dyplomacja, czyli polska delegacja w USA

Wizyta ma nie tylko wymiar polityczny, ale również gospodarczy. Prezydentowi towarzyszą polscy przedsiębiorcy, którzy zostali wybrani w ramach inicjatywy "Prezydencki Pokład Biznesu". To szansa na promocję polskiej gospodarki i nawiązanie cennych kontaktów za oceanem.

Jak wyjaśnił minister Marcin Przydacz, prezydent chce aktywnie wspierać rodzimy biznes na arenie międzynarodowej. Połowa poniedziałku ma być w całości poświęcona właśnie promocji polskich firm. To pokazuje, że twarda dyplomacja i wspieranie gospodarki idą ze sobą w parze.

WPADKA NAWROCKIEGO Z ODDAWANIEM TERYTORIUM?