To nie pomyłka. Kuracjusze zapłacą mniej za pobyt w uzdrowisku

Pobyt w uzdrowisku nie drożeje od 2022 r.

Warto przypomnieć, że za sam pobyt w uzdrowisku w dużej mierze opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ finansuje zabiegi, konsultacje lekarskie i całą część medyczną turnusu. Jednak pacjent również ponosi część kosztów – chodzi o wyżywienie i zakwaterowanie. To właśnie tę część reguluje Minister Zdrowia, a obecne stawki opłat wynikają z rozporządzenia, które obowiązuje nieprzerwanie od 2022 roku. Dokument od czterech lat nie został zmieniony, więc ceny pozostają takie same.

Rozporządzenie przewiduje dwa sezony rozliczeniowe: wysoki – od 1 maja do 30 września – oraz niski, który trwa od 1 października do 30 kwietnia. W sezonie jesienno‑zimowym stawki są niższe, dlatego osoby rozpoczynające turnus po 1 października zapłacą mniej niż zapłaciłyby w lecie.

Seniorze, sprawdź, czy twój lek nie wypadł z listy bezpłatnych

Chcesz wyjechać latem, zapłacisz więcej

Różnice są wyraźne. Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym kosztuje w sezonie letnim 40,90 zł za dobę, natomiast od października tylko 32,60 zł. Przy tradycyjnym 21‑dniowym turnusie oznacza to spadek z 858,90 zł do 684,60 zł, czyli oszczędność 174,30 zł. Jeszcze większą ulgę widać w przypadku pokoju jednoosobowego w studiu – stawka spada z 37,40 zł do 26,10 zł. W ciągu trzech tygodni daje to aż 237,30 zł mniej niż latem.

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła sanitarnego kosztuje 24,90 zł dziennie, co przekłada się na 522,90 zł za cały turnus. W przypadku pokoi dwuosobowych stawki wynoszą od 14,20 zł do 19,50 zł za dobę, a pokoje wieloosobowe – od 10,60 zł do 12,50 zł. Oznacza to, że najtańszy 21‑dniowy pobyt w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła sanitarnym kosztuje jedynie 222,60 zł.

25

UKŁAD ZONDACRYPTO i ludzie Republiki?! Porażające kulisy: 5 mln euro za „uciszenie” dziennikarzy!