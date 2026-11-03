NFZ planuje rewolucję w sanatoriach! Zobacz, co się zmieni

Reforma kuracji w sanatoriach

Reforma NFZ przede wszystkim kończy z dotychczasowym szablonowym podejściem do kuracji. Do tej pory pacjenci z różnymi schorzeniami często otrzymywali niemal identyczne zestawy zabiegów, co nie zawsze przynosiło oczekiwane efekty. Od 2027 roku lekarze w sanatoriach będą musieli układać plan leczenia indywidualnie, biorąc pod uwagę wiek, stan zdrowia, historię choroby oraz kierunek leczniczy uzdrowiska. Oznacza to bardziej celowane terapie i większą skuteczność leczenia. Popularne zabiegi – kąpiele mineralne, borowiny, masaże, inhalacje czy hydroterapia – pozostają w ofercie, ale będą dobierane dokładniej, zamiast „z automatu”.

Istotną zmianą jest również to, że sanatoria nie będą już zmuszane do realizowania wszystkich kierunków leczniczych przypisanych do danego uzdrowiska. Dotychczas placówki musiały prowadzić terapie nawet w tych obszarach, w których nie miały odpowiedniego zaplecza lub doświadczenia. Od 2027 roku będą mogły wybrać swoje główne specjalizacje, skupić się na tym, w czym są najlepsze, i inwestować w sprzęt oraz kadrę pod konkretne schorzenia. NFZ liczy, że poprawi to jakość leczenia i pozwoli uniknąć rozpraszania zasobów.

To nie pomyłka. Kuracjusze zapłacą mniej za pobyt w uzdrowisku

Zmiany dotyczą również finansowania. Zarządzenie prezesa NFZ z 15 września 2026 roku likwiduje tzw. współczynnik korygujący, czyli dodatkowe 5 procent finansowania dla sanatoriów. Fundusz uznał, że mechanizm nie przekładał się na jakość usług, a jego utrzymywanie nie miało uzasadnienia. Po jego usunięciu w budżecie NFZ pozostanie około 118 milionów złotych, które mają być wydawane bardziej gospodarnie. Jednocześnie NFZ podkreśla, że nakłady na lecznictwo uzdrowiskowe i tak rosną – w ciągu trzech lat zwiększyły się z 1,5 miliarda złotych do 2,3 miliarda.

Nowe obowiązki od 2027 roku

Zarządzenie z 15 września 2026 roku wprowadza również szereg zmian technicznych. Uchylenie kilku przepisów, w tym paragrafów dotyczących sztywnych zasad rozliczeń, ma umożliwić bardziej elastyczne planowanie świadczeń. Wprowadzono nowe załączniki do umów z sanatoriami, które precyzują zakresy świadczeń i warunki ich realizacji. Dyrektorzy oddziałów NFZ muszą dostosować obowiązujące umowy do nowych zasad, a od 1 stycznia 2027 roku wszystkie rozliczenia będą prowadzone według zaktualizowanych reguł. Reforma wzmacnia również kontrolę sprawozdawczości – uzdrowiska będą musiały raportować wykonane zabiegi bardziej szczegółowo i w jednolitym formacie, co wpisuje się w szerszy proces cyfryzacji ochrony zdrowia.

Dla pacjentów oznacza to przede wszystkim bardziej dopasowane leczenie, wyższą jakość usług i większą przejrzystość działania uzdrowisk. Kuracje mają być skuteczniejsze, a sanatoria bardziej wyspecjalizowane. NFZ zapewnia, że mimo zmian w finansowaniu system pozostaje stabilny, a reforma ma poprawić efekty zdrowotne i uporządkować zasady funkcjonowania całego sektora.

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