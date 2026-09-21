Maciej Berek apeluje do prezydenta! Ma konkretną prośbę

Szef Kancelarii Sejmu, Marek Siwiec, jasno oświadczył, że nie ma w planach organizacji uroczystości zaprzysiężenia Macieja Berka w gmachu Sejmu, powołując się na wątpliwości dotyczące wyboru sędziego.

Sam Maciej Berek zwrócił się do Prezydenta RP z pismem, prosząc o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu złożenia ślubowania, podkreślając pilność sprawy i swój prawny obowiązek, który w przeciwnym razie może być potraktowany jako zrzeczenie się stanowiska.

Kancelaria Prezydenta RP potwierdziła, że Prezydent odbierze ślubowanie po przedstawieniu dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych, podkreślając jednocześnie, że jego rola jest gwarantem praworządności wyboru sędziego, co jest poparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

Szef Kancelarii Sejmu, Marek Siwiec, jasno oświadczył, że nie ma w planach organizacji uroczystości zaprzysiężenia Macieja Berka w gmachu Sejmu. W odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości przeprowadzenia ślubowania w Sali Kolumnowej, Siwiec podkreślił, że żadne takie przygotowania nie są prowadzone.

Działania Kancelarii Sejmu, jak zaznaczył, opierają się na szczegółowym harmonogramie oraz analizie podstaw prawnych, które zostały opracowane w związku z wątpliwościami dotyczącymi samego procesu wyboru sędziego.

– Poprosiłem o przygotowanie pełnego harmonogramu i podstaw prawnych tego, co na którym etapie się działo. Nigdzie tam nie ma nic o Sali Kolumnowej. Na razie nic nie planuję – stwierdził Siwiec w rozmowie z TVN24. Dodał również, że dyskusja o formie złożenia przysięgi jest zbędna, wyrażając nadzieję, że Prezydent RP przyjmie ślubowanie.

– Na razie chcę być naiwny i czekać, aż prezydent przyjmie tę przysięgę – przekazała Kancelaria Sejmu.

Apel Macieja Berka do prezydenta

W obliczu braku kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta RP, Maciej Berek, który został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września, podjął samodzielne kroki. Zwrócił się do Prezydenta z formalnym pismem, w którym poprosił o "niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu" umożliwienia mu złożenia ślubowania.

Berek, przypominając, że jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września, co podkreślił na platformie X.

- Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego obowiązkiem - napisał.

W swoim piśmie zaznaczył również, że zgodnie z Ustawą o statusie sędziów, niezłożenie przysięgi mogłoby zostać zinterpretowane jako zrzeczenie się stanowiska, co dodatkowo podkreśla pilność sytuacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysięga sędziowska musi być złożona przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Dopiero po jej przyjęciu osoba wybrana przez Sejm może oficjalnie rozpocząć wykonywanie obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, informował wcześniej, że Prezydent RP odbierze ślubowanie od Macieja Berka po przedstawieniu przez niego dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych. Dodatkowo, Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, upublicznił treść pisma skierowanego do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. W dokumencie tym podkreślono, że "Rola Prezydenta w procesie wyboru sędziego została potwierdzona w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że prezydent, będąc świadkiem aktu ślubowania osoby wybranej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest jednocześnie gwarantem praworządności tego wyboru".

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