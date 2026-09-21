Mocne słowa rzecznika Nawrockiego. „Im gorzej dla państwa, tym lepiej”

- Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, mocno skrytykował obóz rządzący, zarzucając mu ignorowanie kluczowych problemów państwa.
- Podkreślił, że zamiast rozwiązywać kwestie finansów czy bezpieczeństwa, politycy skupiają się na bezpodstawnych atakach na prezydenta.
- Odkryj szokującą zasadę, którą Leśkiewicz przypisał rządzącym: "im gorzej dla państwa, tym lepiej dla bieżącej politycznej narracji" i dowiedz się, co wywołało tę ostrą reakcję.
Rafał Leśkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta i rzecznik Karola Nawrockiego, opublikował w mediach społecznościowych ostry komentarz dotyczący działań obozu rządzącego. Funkcję sekretarza stanu pełni od czerwca 2026 roku.
W swoim wpisie Leśkiewicz wyliczył problemy, z którymi – jego zdaniem – mierzy się obecnie Polska. Wskazał między innymi na stan finansów publicznych, ochronę zdrowia, sytuację demograficzną oraz kwestie bezpieczeństwa.
Leśkiewicz: „A czym zajmują się rządzący?”
„Polska ma dziś poważne problemy, które wymagają poważnej polityki. Rosnący dług i gigantyczny deficyt, problemy ochrony zdrowia, właśnie obniżony rating Polski. Do tego bezpieczeństwo i coraz bardziej niespokojna sytuacja międzynarodowa. A czym zajmują się rządzący? Kolejnymi atakami na Prezydenta Karola Nawrockiego, budowanymi na zmanipulowanych przekazach medialnych” – napisał Rafał Leśkiewicz.
Rzecznik prezydenta przekonywał następnie, że polityczne spory mają odciągać uwagę od innych problemów.
„Zamiast odpowiedzialności za państwo – polityczna awantura. Zamiast rozwiązywania problemów Polaków – próba przykrywania ich kolejnymi, bezpodstawnymi atakami na Prezydenta. Coraz mniej w tym troski o Obywateli, coraz więcej kalkulacji podporządkowanej przyszłorocznym wyborom” – stwierdził.
„Im gorzej dla państwa, tym lepiej dla narracji”
Najmocniejsze słowa padły na końcu wpisu. Leśkiewicz zarzucił obozowi rządzącemu podporządkowanie działań bieżącej walce politycznej.
„Wygląda na to, że w obozie rządzącym obowiązuje już tylko jedna zasada: im gorzej dla państwa, tym lepiej dla bieżącej politycznej narracji” – napisał.
W ostatnich dniach pomiędzy przedstawicielami rządu i Pałacu Prezydenckiego dochodziło do kolejnych publicznych spięć. Jednym z tematów były medialne doniesienia dotyczące płatnych pakietów sponsorskich podczas wydarzenia w Nowym Jorku, które miały obejmować możliwość kontaktu z Karolem Nawrockim. Kancelaria Prezydenta odrzuciła sugestie, że prezydent uzależnia możliwość spotkania od wniesienia opłaty.
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