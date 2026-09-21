Mocne słowa rzecznika Nawrockiego. „Im gorzej dla państwa, tym lepiej”

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, mocno skrytykował obóz rządzący, zarzucając mu ignorowanie kluczowych problemów państwa.

Podkreślił, że zamiast rozwiązywać kwestie finansów czy bezpieczeństwa, politycy skupiają się na bezpodstawnych atakach na prezydenta.

Odkryj szokującą zasadę, którą Leśkiewicz przypisał rządzącym: "im gorzej dla państwa, tym lepiej dla bieżącej politycznej narracji" i dowiedz się, co wywołało tę ostrą reakcję.

Rafał Leśkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta i rzecznik Karola Nawrockiego, opublikował w mediach społecznościowych ostry komentarz dotyczący działań obozu rządzącego. Funkcję sekretarza stanu pełni od czerwca 2026 roku.

W swoim wpisie Leśkiewicz wyliczył problemy, z którymi – jego zdaniem – mierzy się obecnie Polska. Wskazał między innymi na stan finansów publicznych, ochronę zdrowia, sytuację demograficzną oraz kwestie bezpieczeństwa.

Leśkiewicz: „A czym zajmują się rządzący?”

„Polska ma dziś poważne problemy, które wymagają poważnej polityki. Rosnący dług i gigantyczny deficyt, problemy ochrony zdrowia, właśnie obniżony rating Polski. Do tego bezpieczeństwo i coraz bardziej niespokojna sytuacja międzynarodowa. A czym zajmują się rządzący? Kolejnymi atakami na Prezydenta Karola Nawrockiego, budowanymi na zmanipulowanych przekazach medialnych” – napisał Rafał Leśkiewicz.

Rzecznik prezydenta przekonywał następnie, że polityczne spory mają odciągać uwagę od innych problemów.

„Zamiast odpowiedzialności za państwo – polityczna awantura. Zamiast rozwiązywania problemów Polaków – próba przykrywania ich kolejnymi, bezpodstawnymi atakami na Prezydenta. Coraz mniej w tym troski o Obywateli, coraz więcej kalkulacji podporządkowanej przyszłorocznym wyborom” – stwierdził.

„Im gorzej dla państwa, tym lepiej dla narracji”

Najmocniejsze słowa padły na końcu wpisu. Leśkiewicz zarzucił obozowi rządzącemu podporządkowanie działań bieżącej walce politycznej.

„Wygląda na to, że w obozie rządzącym obowiązuje już tylko jedna zasada: im gorzej dla państwa, tym lepiej dla bieżącej politycznej narracji” – napisał.

W ostatnich dniach pomiędzy przedstawicielami rządu i Pałacu Prezydenckiego dochodziło do kolejnych publicznych spięć. Jednym z tematów były medialne doniesienia dotyczące płatnych pakietów sponsorskich podczas wydarzenia w Nowym Jorku, które miały obejmować możliwość kontaktu z Karolem Nawrockim. Kancelaria Prezydenta odrzuciła sugestie, że prezydent uzależnia możliwość spotkania od wniesienia opłaty.

Poniżej galeria zdjęć: Para prezydencka w USA. Wzruszające sceny na Greenpoincie

Polska ma dziś poważne problemy, które wymagają poważnej polityki. Rosnący dług i gigantyczny deficyt, problemy ochrony zdrowia, właśnie obniżony rating Polski. Do tego bezpieczeństwo i coraz bardziej niespokojna sytuacja międzynarodowa. A czym zajmują się rządzący? Kolejnymi…— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) September 21, 2026

16

Express Biedrzyckiej - WSTĘP