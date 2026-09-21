Miał nawoływać do zabicia premiera. Policja zatrzymała 56-latka

Policja z Przemyśla, wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, zatrzymała mężczyznę, który opublikował w internecie film z szokującymi treściami.

56-latek jest oskarżony o nawoływanie do pozbawienia życia premiera oraz publiczne znieważanie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź, jaką decyzję podjął sąd wobec podejrzanego i dlaczego publikowanie takich materiałów może mieć poważne konsekwencje prawne.

Sprawą zajęli się przemyscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi. Ustalili autora nagrania opublikowanego na jednym z portali internetowych, a już następnego dnia mężczyzna został zatrzymany.

Według ustaleń śledczych 56-latek nagrał film, w którym miał nawoływać do pozbawienia życia prezesa Rady Ministrów. Policja podała również, że w tym samym materiale propagował ideologię nawołującą do stosowania przemocy w celu wpływania na życie polityczne i społeczne.

Obelgi pod adresem premiera i wicepremiera

To jednak nie wszystko. W nagraniu miały pojawić się także wulgarne i obraźliwe określenia skierowane pod adresem premiera oraz wicepremiera i ministra obrony narodowej. Zdaniem policji w ten sposób doszło do publicznego znieważenia konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

Po zatrzymaniu 56-latek usłyszał zarzuty. Dotyczą one m.in. nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera oraz publicznego znieważenia przedstawicieli władz. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Sąd zdecydował w sprawie 56-latka

W poniedziałek, 21 września, sprawą zajął się Sąd Rejonowy w Przemyślu. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policji.

56-latek otrzymał również zakaz publikowania i rozpowszechniania w internecie treści nawołujących do użycia przemocy oraz znieważających konstytucyjne organy państwa.

Policja przypomina, że publikowanie takich materiałów może wiązać się z odpowiedzialnością karną.

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