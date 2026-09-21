Wokół prezydenta Karola Nawrockiego wybuchła burza medialna po doniesieniach o rzekomych pakietach sponsorskich, które miały gwarantować spotkania z nim w USA.

Głowa państwa stanowczo zdementowała te zarzuty, jasno deklarując, że nikt nie musi płacić za dostęp do prezydenta, a on sam decyduje o swoim kalendarzu.

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Karol Nawrocki odniósł się do medialnych doniesień tuż przed rozpoczęciem Polish-American Economic Summit w Nowym Jorku. Prezydent został zapytany przez dziennikarzy, czy zaskoczyły go informacje dotyczące pakietów sponsorskich związanych z wydarzeniem.

Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem – odpowiedział Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że sam odpowiada za swój kalendarz i podejmuje decyzje dotyczące tego, z kim oraz kiedy się spotyka. Jak zaznaczył, nie robi tego fundacja, stowarzyszenie ani nawet jego ministrowie. Dodał, że celem takich rozmów ma być interes Polski i Polaków. W innej wypowiedzi wskazał, że kryterium spotkania jest dobro Polski, konkretnej grupy społecznej lub obywatela.

100 tys. dolarów za pakiet. Od tego zaczęła się burza

Kontrowersje wybuchły po wspólnej publikacji Radia ZET i „Newsweeka”. Według ustaleń tych mediów prywatna Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych oferowała w związku z Polish-American Economic Summit pakiety sponsorskie w trzech wariantach. Silver miał kosztować 25 tys. dolarów, Gold 50 tys. dolarów, a Platinum aż 100 tys. dolarów.

Dziennikarze, powołując się na swoich informatorów, podali, że najdroższy wariant miał dawać możliwość rozmowy z Karolem Nawrockim jeden na jeden. Pakiet Gold miał wiązać się ze spotkaniem w niewielkim gronie, a Silver – z dostępem do szerszej strefy VIP. Media informowały również, że zaproszenia do dużych korporacji były wysyłane z adresu Karola Rabendy, ministra w Kancelarii Prezydenta.

Fundacja odpowiada na doniesienia o spotkaniach z prezydentem

Centrum Strategii Rozwojowych zaprzecza jednak, aby możliwość spotkania z prezydentem była uzależniona od wykupienia pakietu. Fundacja przekazała, że żadna firma nie zawarła ostatecznie umowy na najwyższy wariant, a umowy partnerskie nie przewidują spotkania z prezydentem ani przedstawicielami KPRP jako świadczenia. Organizator podkreślił również, że nie jest uprawniony do dysponowania czasem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta.

Według fundacji czym innym jest oferta sponsorska związana z konferencją, a czym innym samo zaproszenie na wydarzenie. Organizator zapewnia, że udział w części konferencji, podczas której obecny jest Karol Nawrocki, nie był uzależniony od wniesienia opłaty. W wydarzeniu bierze udział ponad 80 kluczowych firm z Polski i USA.

Kancelaria Prezydenta zaprzecza. Rząd chce wyjaśnień

Jeszcze przed osobistą wypowiedzią Karola Nawrockiego do publikacji odniósł się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zaprzeczył, by Kancelaria Prezydenta uzależniała udział w forum lub spotkanie z głową państwa od przekazania pieniędzy. Publikację określił jako „nagonkę” oraz zarzucił jej autorom insynuacje i manipulacje.

Inaczej sprawę ocenia rzecznik rządu Adam Szłapka. W Polskim Radiu 24 nazwał ją „absolutnie skandaliczną” i stwierdził, że wymaga wyjaśnienia. Krytykował również fakt, że – według medialnych ustaleń – zaproszenia do przedsiębiorców były wysyłane z adresu ministra Kancelarii Prezydenta. Pytany, czy sprawą powinna zainteresować się prokuratura, odpowiedział: „myślę, że tak”.

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