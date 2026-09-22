Będzie mniej wojsk USA w Polsce? Radosław Sikorski zabrał głos

Decyzja o utworzeniu nowej bazy USA w Polsce jeszcze nie zapadła i jest to wyłącznie decyzja amerykańska.

Stany Zjednoczone przeprowadzają obecnie przegląd swojej obecności wojskowej w Europie, który ma na celu raczej ograniczenie, a nie zwiększenie liczby żołnierzy.

Pomimo ogólnej tendencji do redukcji, Pentagon rozważa przesunięcie części wojsk amerykańskich na wschód Europy.

Komentarz ministra był odpowiedzią na wcześniejsze doniesienia i wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa o "wielkich postępach" w kwestii ustanowienia nowej placówki wojskowej. Radosław Sikorski jasno określił status sprawy podczas briefingu dla dziennikarzy w Nowym Jorku.

- To jest decyzja amerykańska, która ewidentnie jeszcze nie zapadła – stwierdził minister, podkreślając, że proces decyzyjny leży wyłącznie po stronie Stanów Zjednoczonych.

Radosław Sikorski zwrócił uwagę na szerszy kontekst amerykańskiej polityki obronnej w Europie, wskazując na trwający przegląd obecności wojskowej USA.

- Stany Zjednoczone, jak państwo wiecie, dokonują w tej chwili przeglądu swojej obecności w Europie. I ten przegląd ma na celu raczej ograniczenie liczebności wojsk amerykańskich w Europie, a nie zwiększenie – dodał.

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- Są takie miejsca w Europie, które już nie są zagrożone, a są takie, które ewidentnie są bardziej zagrożone - stwierdził.

Informacje medialne, między innymi od stacji NBC, sugerują, że Pentagon rozważa znaczące zmniejszenie liczby wojsk amerykańskich w Europie, potencjalnie o jedną trzecią lub nawet o połowę. Jednocześnie trwają dyskusje na temat ewentualnego relokowania części tych sił na wschód kontynentu.

Polskie zaangażowanie

Wicepremier Sikorski przypomniał również o niedawnej wizycie w Polsce amerykańskiej "grupy polityczno-technicznej szukającej właściwej lokalizacji" dla potencjalnej bazy.

- Rząd i prezydent współdziałają: prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę - ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem, po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe - poinformował.

W poniedziałek minister Radosław Sikorski rozpoczął swoją czterodniową wizytę w Nowym Jorku, związaną z inauguracją 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ramach swojego harmonogramu spotkań, minister przeprowadził rozmowy z Mute Egedem, szefem dyplomacji Grenlandii, koncentrując się między innymi na wzmocnieniu bezpieczeństwa w Arktyce. Ponadto, doszło do podpisania porozumienia o ekstradycji z Carlosem Espą, ministrem spraw zagranicznych Peru. Na platformie X minister Sikorski skomentował to wydarzenie.

- Umowa o ekstradycji z Peru podpisana. Informuję ku przestrodze! - napisał.

Sikorski uczestniczył również w spotkaniu ministrów Grupy Wyszehradzkiej z ministrem spraw zagranicznych Indii, podczas którego omawiano globalne konsekwencje konfliktu na Ukrainie. W planach ma także spotkania z przedstawicielami około 30 krajów. Na środę zaplanowano jego wystąpienie w debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęconej wojnie w Ukrainie.

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