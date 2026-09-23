Bosak wyrusza w trasę po Polsce. Czyżby planował porzucić Mentzena?!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-09-23 5:50

Jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak (44 l.) wyruszył w trasę po Polsce. Zamierza jesienią odwiedzić 15 miast. Jak się okazuje, w spotkaniach z wyborcami niekoniecznie chodzi o wspieranie ugrupowania. – Krzysztof ma dość Sławka Mentzena i chyba vice versa. Jest jedną nogą poza Konfederacją – mówi nam jeden z dobrze poinformowanych polityków.

Krzysztof Bosak oraz Sławomir Mentzen. O napięciach między liderami Konfederacji przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Jesienna trasa Krzysztofa Bosaka pokazuje, że w Konfederacji narastają poważne napięcia między nim a Sławomirem Mentzenem.
  • Bosak odwiedza 15 miast, promując własny program i dystansując się od Mentzena, z którym coraz częściej się różni.
  • Według polityków Konfederacji Bosak rozważa nawet współpracę z PiS, podczas gdy Mentzen nie ufa Kaczyńskiemu ani Morawieckiemu, co pogłębia konflikt między liderami.

Jedna partia, dwaj liderzy

– Od września do grudnia odwiedzę 15 miast w różnych częściach kraju. W spotkaniach będą mi towarzyszyć nasi lokalni liderzy i działacze, którzy na co dzień pracują w swoich miastach i regionach, budując nasze środowisko od podstaw – tak zapowiedział podróż po Polsce Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego, wchodzącego w skład Konfederacji. Pierwszym punktem trasy jest całodzienna wizyta w Rybniku. Bosakowi towarzyszy Łukasz Kolada, lokalny lider Konfederacji.

Mentzen nie ufa Kaczyńskiemu

Okazuje się, że Bosak w ramach tej trasy promuje własny program, a niekoniecznie zamierza wspierać Sławomira Mentzena, z którym często ma różne zdanie. – Krzysztof ma dość Sławka Mentzena. Jest jedną nogą poza Konfederacją. Krzysztof nie wyklucza aliansu z PiS, a Mentzen Kaczyńskiemu i Morawieckiemu kompletnie nie ufa. To ich różni. Poza tym Bosak ma chrapkę na wejście do rządu, chce w końcu mieć wpływ na rządzenie, a Mentzenowi się nie spieszy aż tak bardzo – mówi nam jeden z posłów Konfederacji.

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SŁAWOMIR MENTZEN
KRZYSZTOF BOSAK