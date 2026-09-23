Przemysław Czarnek kpi z Morawieckiego: Mateusz, chyba ci nie wyszło!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-09-23 5:00

Lider Rozwoju Plus odwiedził Janów Lubelski, czyli bastion PiS i okręg wyborczy Przemysława Czarnka (49 l.). W ten sposób Mateusz Morawiecki (58 l.) chciał przekonać mieszkańców miasta do swojego ugrupowania. Frekwencja na spotkaniu nie była jednak wysoka. – Miała być wielka ofensywa. A wyszło jak wyszło – tak Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, drwi z konkurenta w rozmowie z „Super Expressem”.

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Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS
  • Morawiecki odwiedził Janów Lubelski, gdzie frekwencja na spotkaniu okazała się niska mimo silnych lokalnych wpływów PiS.
  • Wizyta wywołała komentarze o wewnętrznych podziałach w PiS i rywalizacji między Morawieckim a Czarnkiem.
  • Politycy Rozwoju Plus podkreślali, że niezależnie od liczby uczestników warto rozmawiać z mieszkańcami o przyszłości kraju.

Mateusz Morawiecki jeździ po Polsce i zachęca do popierania swojego nowego ugrupowania Rozwój Plus. Wizyta byłego premiera w Janowie Lubelskim była jednak aktem odwagi. Jest to miasto, w którym PiS od zawsze ma bardzo wysokie poparcie. Stamtąd pochodzi m.in. poseł tej partii Michał Moskal (32 l.). W spotkaniu z mieszkańcami towarzyszyła Morawieckiemu posłanka Anna Baluch (53 l.).

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Z relacji lokalnych mediów i działaczy wynika, że frekwencja na spotkaniu nie była wysoka. Przypominamy, że w PiS istniał podział na kilka frakcji, które nie darzyły się sympatią, a miarka się przebrała, gdy Przemysław Czarnek został wskazany jako kandydat partii na przyszłego premiera. Jak Czarnek ocenia wizytę Morawieckiego w Janowie? – Miała być wielka ofensywa. A wyszło jak wyszło. Cóż. Współczuję. Ale nie za mocno – powiedział nam Przemysław Czarnek.

- Niezależnie, czy na spotkaniu są setki, tysiące osób, czy mniejsza grupa, to z każdym warto rozmawiać o Polsce - skomentował nam wydarzenie poseł Rozwoju Plus Piotr Uściński (49 l.).

 W najbliższych tygodniach Morawiecki ma kontynuować objazd po kraju i przedstawić kolejne elementy programu Rozwoju Plus. Jego współpracownicy zapowiadają, że ugrupowanie będzie stawiać na gospodarkę, samorządy i „nową prawicę bez wewnętrznych wojen”, co jest wyraźnym nawiązaniem do konfliktów, które doprowadziły do rozpadu PiS.

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MATEUSZ MORAWIECKI
PRZEMYSŁAW CZARNEK