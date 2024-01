i Autor: Paweł Jaskółka/SUPER EXPRESS

Wpis Andrzeja Dudy. Mastalerek: ma być sztywniakiem?

"To była prywatna korespondencja, którą prezydent miał wysłać do określonej osoby. Szybko ją skasował. To były słowa w prywatnej rozmowie, nie chcę tego komentować" - powiedział Marcin Mastalerek, Szef Gabinetu Prezydenta RP, w programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii. "Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy mieć jaja. Ona wie" - napisał prezydent Andrzej Duda w czwartek wieczorem na portalu X. Jednak wpis został natychmiastowo usunięty, a adresat oraz intencje pozostały niezidentyfikowane.