Niebywałe! Agata i Andrzej Duda opowiadają, co stało się 2000 lat temu

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Dudą odnieśli się dziś do wyjątkowego święta i zwrócili do wszystkich mieszkańców naszego kraju. – Szanowni uczestnicy orszaku Trzech Króli, drodzy kolędnicy! Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy wychodzą na ulicę polskich miast i miasteczek, by razem iść do Bożonarodzeniowej szopki – mówili na nagraniu w mediach społecznościowych.

Pierwsza para RP Agata i Andrzej Duda podkreślali, że w tym szczególnym dniu łączą się ze wszystkimi Polakami „w radosnym świętowaniu”, i postanowili wyjaśnić, skąd wzięła się w Polsce ta wyjątkowa tradycja świątecznych orszaków.

– Ponad 2000 tysiące lat temu w drodze do Betlejemskiej groty spotkały się osoby, których życiowe ścieżki wcześniej się nie przecinały. Byli to pasterze z okolicznych wzgórz, ale też trzej królowie ze swoimi orszakami – mówił prezydent Andrzej Duda.

– Podobnie dzieje się dzisiaj, gdy spotykamy się w naszych miejscowościach, uczestnicząc w barwnych korowodach. Od kilkunastu lat obchodzimy święto Trzech Króli podejmując w nowy sposób starą, jasełkową tradycję – wyjaśniała Prezydentowa.

Jak przypomniał prezydent Andrzej Duda, w tym toku orszaki odbywają się w całej Polsce i wielu miejscach za granicą. M.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a także w niektórych miejscowościach Ameryki Południowej i Północnej oraz Afryki. Wyjaśnił, że tysiące ludzi przy śpiewie kolęd „wyruszy za światłem gwiazdy by zanieść w świat dobrą nowinę o jedności i pokoju”.

– Wszystkim uczestnikom tegorocznych orszaków życzymy udanego świętowania. Wszystkiego dobrego! – życzyła na koniec Agata Duda. – Niech radość wspólnego kolędowania trwa przez cały 2024 rok – dodał prezydent.