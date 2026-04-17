Woś i Matecki poniosą konsekwencje za banery? Czarzasty zapowiada

Posłowie PiS Dariusz Matecki i Michał Woś zostali wykluczeni z obrad Sejmu za zakłócanie porządku i przyniesienie transparentów nawiązujących do głośnej sprawy pedofilskiej z Kłodzka, co wywołało awanturę i przepychanki.

Transparenty przedstawiały zdjęcia premiera Donalda Tuska i wicemarszałek Moniki Wielichowskiej wraz z wizerunkiem Kamili L. (skazanej w sprawie kłodzkiej) oraz hasłem "Tylko nie mów nikomu", co miało politycznie powiązać osoby publiczne ze wspomnianą aferą.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Prezydium Sejmu wyciągnie konsekwencje wobec Mateckiego i Wosia, podkreślając brak zgody na przeszkadzanie w prowadzeniu obrad.

- Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Prezydium Sejmu wyciągnie konsekwencje wobec posłów Dariusza Mateckiego i Michała Wosia. Posłowie zostali wykluczeni dziś z posiedzenia, ponieważ uniemożliwiali prowadzenie obrad – czytamy w komunikacie.

Awantura w Sejmie

Awantura w Sejmie wybuchła w trakcie piątkowych obrad. Posłowie PiS, Dariusz Matecki i Michał Woś, pojawili się na sali sejmowej z transparentami. Przedstawiały one wizerunki premiera Donalda Tuska i wicemarszałek Moniki Wielichowskiej, zestawione ze zdjęciem Kamili L., byłej działaczki Platformy Obywatelskiej z Kłodzka. Kobieta została w marcu skazana na 6,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy swojej córce, która była wykorzystywana przez jej męża. Mężczyzna otrzymał wyrok za wykorzystywanie dziewczynki oraz znęcanie się nad zwierzętami. Na transparentach, obok zdjęć, widniało hasło: "Tylko nie mów nikomu".

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił uwagę, że posłowie Woś i Matecki zakłócają przebieg obrad. Próby przywołania ich do porządku nie przyniosły jednak rezultatu. W pewnym momencie poseł Koalicji Obywatelskiej, Witold Zembaczyński, próbował wyrwać transparent z rąk posła Wosia, co doprowadziło do przepychanek na sali.

Wobec narastającego chaosu, Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o wykluczeniu z obrad Sejmu obu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Po incydencie Marszałek musiał zarządzić przerwę w obradach.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądały obrady Sejmu 17 kwietnia:

20

