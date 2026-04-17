Statki handlowe mogą przepływać przez cieśninę Ormuz. Nowe pilne wieści!

Paulina Jaworska
PAP
2026-04-17 15:52

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi ogłosił w piątek (17 kwietnia), że wszystkie statki handlowe mogą przepływać przez cieśninę Ormuz do końca obowiązywania rozejmu z USA i Izraelem. Porozumienie weszło w życie 8 kwietnia i ma obowiązywać do środy.

Pomarańczowy tankowiec płynący przez wzburzone fale morza, w tle widoczne są góry i zamglone niebo.

Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Wszystko zmieniło się po tym, gdy USA zaatakowały Iran. To wówczas Iran praktycznie zablokował cieśninę po ataku USA i Izraela 28 lutego, przepuszczając tylko wybrane statki. Blokada spowodowała wzrost cen ropy i gazu. USA ogłosiły w poniedziałek blokadę irańskich portów, aby zmusić Iran do zniesienia restrykcji. 

Do sprawy odniósł się amerykański prezydent: - Iran właśnie ogłosił, że cieśnina Ormuz jest w pełni otwarta i gotowa do żeglugi - napisał prezydent USA Donald Trump w serwisie Truth Social. O otwarciu cieśniny poinformował też szef MSZ w Teheranie Abbas Aragczi.Po tym ogłoszeniu ceny ropy spadły o 10 proc.

Przypomnijmy, że jest już 49. dzień wojny USA i Izraela z Iranem, a zarazem 10. dzień dwutygodniowego zawieszenia broni, ogłoszonego przez prezydenta Donalda Trumpa. Siły amerykańsko-izraelskie 28 lutego rozpoczęły naloty na Iran. W odpowiedzi Iran przystąpił do atakowania Izraela i państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając w położone tam amerykańskie bazy oraz obiekty cywilne, a także zamknął cieśninę Ormuz, odcinając eksport ropy i gazu z arabskich państw regionu. Spowodowało to drastyczny wzrost cen tych surowców na świecie. Po sesji amerykańsko-irańskich rozmów w ubiegły weekend w Islamabadzie, ale nie zakończonych porozumieniem, prezydent Donald Trump ogłosił amerykańską blokadę irańskich portów, która trwa od poniedziałku.

