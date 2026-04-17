Polak skazany za walkę przeciwko Rosji.

Kara jest bardzo surowa.

Wyrok budzi wielkie kontrowersje.

Światowe agencje prasowe, w tym AFP, obiegła informacja o skazaniu polskiego obywatela przez rosyjski aparat sądowniczy działający na okupowanych terytoriach Ukrainy. Rosyjska prokuratura generalna potwierdziła, że 47-letni mężczyzna usłyszał wyrok 13 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. To jedna z najsurowszych kar, jakie mogą być orzeczone w rosyjskim systemie penitencjarnym.

Proces odbył się przed tak zwanym Sądem Najwyższym Ługańskiej Republiki Ludowej. Należy podkreślić, że jest to nieuznawana na arenie międzynarodowej, marionetkowa struktura, całkowicie podporządkowana Moskwie. Jej wyroki nie mają mocy prawnej w świetle prawa międzynarodowego i są powszechnie uznawane za narzędzie politycznej represji. Skazanie Polaka w takich warunkach jest jawnym pogwałceniem wszelkich standardów sprawiedliwego procesu sądowego.

Kim jest skazany Polak i jakie były zarzuty?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rosyjskie media, w tym agencję Interfax, skazany to 47-letni mężczyzna pochodzący z Mysłowic. Miał on zostać schwytany przez siły rosyjskie na froncie w listopadzie 2024 roku. Od momentu zatrzymania był traktowany nie jako jeniec wojenny, co gwarantowałoby mu ochronę w ramach konwencji genewskich, lecz jako przestępca. Głównym zarzutem postawionym przez prokuraturę była „służba najemnicza”. Jest to stały element rosyjskiej narracji, która odmawia legalności i statusu żołnierza ochotnikom z zagranicy walczącym po stronie Ukrainy. Zgodnie z prawem międzynarodowym oraz ukraińskim, obcokrajowcy służący w Siłach Zbrojnych Ukrainy są pełnoprawnymi kombatantami.

Wyrok jako element wojny informacyjnej Kremla

Sprawa 47-latka z Mysłowic nie jest odosobnionym incydentem. Stanowi ona narzędzie w szeroko zakrojonej kampanii propagandowej prowadzonej przez Kreml przeciwko Polsce. Od samego początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, Polska jest w państwowych rosyjskich mediach regularnie oskarżana o bezpośrednie zaangażowanie w konflikt. Propagandyści tacy jak Władimir Sołowjow czy Olga Skabiejewa niemal codziennie powielają fałszywe tezy o tysiącach „polskich najemników”, którzy rzekomo masowo giną na froncie.

Niestety, historia zna już tragiczne przypadki polskich obywateli, którzy trafili w ręce rosyjskich sił okupacyjnych. W 2023 roku w okupowanym Melitopolu (obwód zaporoski) aresztowano polskiego cywila. Jak ustalili dziennikarze śledczy „Gazety Wyborczej”, mężczyzna został zatrzymany wyłącznie za swój otwarty sprzeciw wobec rosyjskiej agresji, którą Kreml cynicznie nazywa „specjalną operacją wojskową”. Polak został błyskawicznie osadzony w rosyjskiej kolonii karnej. Niedługo potem nadeszła tragiczna wiadomość – mężczyzna zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, a wszelkie poszlaki wskazywały, że jego śmierć była wynikiem tortur i fatalnych warunków panujących w areszcie.

