Skandal w Sejmie z flagą Izraela i swastyką. Czarzasty nie miał litości dla Berkowicza

Włodzimierz Czarzasty poinformował o karze, jaką wlepił posłowi Konfederacji.

Konrad Berkowicz straci sporo kasy.

To nie koniec jego problemów.

Sam Berkowicz zapowiada jednak, że to nie koniec.

Co dokładnie zrobił Konrad Berkowicz?

Do kontrowersyjnego zdarzenia doszło podczas obrad Sejmu RP. Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, zabierając głos w ramach wniosków formalnych, odniósł się do trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. W swoim wystąpieniu zarzucił Izraelowi dokonywanie zbrodni wojennych, w tym używanie zakazanych bomb fosforowych, co prowadzi do cierpienia ludności cywilnej. Punktem kulminacyjnym było jednak stwierdzenie, że „Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Izrael to nowa III Rzesza”.

Bezpośrednio po tych słowach poseł Berkowicz rozwinął wydruk przedstawiający zmodyfikowaną flagę Izraela, na której Gwiazdę Dawida zastąpiono symbolem swastyki. Stwierdził przy tym, że tak właśnie powinna wyglądać flaga tego państwa.

Surowa reakcja Prezydium Sejmu

Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował w piątek 17 kwietnia 2026 roku, że Prezydium Sejmu podjęło decyzję o nałożeniu na posła Konfederacji najwyższej przewidzianej regulaminem kary. Oznacza to, że Konrad Berkowicz przez trzy miesiące będzie pobierał o połowę niższe uposażenie poselskie. - Nie ma zgody na to, żeby emblematy faszystowskie, żeby swastyka była wnoszona na salę sejmową – stwierdził, dodając, że kara ma być wyraźnym sygnałem dla wszystkich parlamentarzystów, iż takie zachowania nigdy nie będą tolerowane. Jednocześnie Czarzasty zaznaczył, że ocena merytoryczna wypowiedzi posła to osobna kwestia, podlegająca prawu do wolności słowa, jednak wnoszenie zakazanych symboli jest przekroczeniem wszelkich granic.

Konsekwencje finansowe to nie wszystko. Działania posła Berkowicza stały się przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w tej sprawie. Niezależnie od tego, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył również marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Do sprawy odniósł się już w sieci sam Berkowicz. - Nie boję się tego i nie zamierzam się uchylać – będę się bronił. Żadna represja ze strony organów państwa nie zamknie mi ust (...) Nie bądźmy obojętni. Nie milczmy i nie udawajmy, że oni są dziś ofiarami. Nie, nie są. Są sprawcami ludobójstwa niewinnych dzieci, kobiet i mężczyzn w Gazie. Nie pozwólmy, by demony ubiegłego wieku znów wypełzły i pokazały swoje ludobójcze oblicze. Bez względu na poglądy, stańmy razem murem w słusznej sprawie - napisał.

Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) April 17, 2026

