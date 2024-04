Wojna w koalicji 15 października! Bezlitosne powyborcze rozliczenia

To on zdradził Andrzeja Dudę! Tego ze strony Tuska się nie spodziewał

Znaleźli to w domach polityków od Ziobry! Prokuratura ujawnia

o co chodzi?

Zapraszamy do oglądania!

Trzecia Droga oskarża Lewicę

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica liczyły na lepszy wynik w wyborach samorządowych. Mimo, że te trzy partie będą rządzić w wielu sejmikach, to pozostał ogromny niedosyt, bo to PiS wygrał wybory z KO różnicą kilku punktów procentowych. Tymczasem za słaby wynik partii koalicyjnych, Trzecia Droga obciąża Lewicę. - Lewica rozpętując wojnę o aborcję niczego nie zyskała, a nam wszystkim zaszkodziła. To było bardzo nieodpowiedzialne, nic dobrego im nie dało, a może nasz wspólny wynik obniżyło o 2 czy 3 proc – mówiła w radiu Zet Joanna Mucha z Trzeciej Drogi.

To "koniec kariery" Czarzastego? Miller bez żadnej litości! Orka we wpisie w sieci

W kuluarach sejmowych zaczęły też krążyć plotki o odebraniu Lewicy jednego z resortów, a nawet o tym, żeby jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty nie przejmował po Hołowni stanowiska marszałka Sejmu w rotacyjnym rozdaniu. — Nie będzie żadnego dramatu (jak nie zostanę marszałkiem Sejmu — przyp. red.), natomiast myślę, że trochę zimnej wody bym wylał na głowy swoich przyjaciół — mówił w Radiu Zet Czarzasty.

Tusk gasi pożary w koalicji

Lewicy broni ministra ds. równości Katarzyna Kotula. - To odkładanie debaty o aborcji w Sejmie przez Szymona Hołownię zaszkodziło wynikowi i całej koalicji. To zdemobilizowało młodych wyborców i kobiety przez co straciliśmy parę punktów procentowych! – mówi nam oburzona Kotula.

- Koalicje charakteryzują się tym, że są różnice zdań. Ze względu na różnorodność odsunęliśmy PiS od władzy. Te rzeczy, które nas dzielą, nie powinny jednak przesłaniać tego, co nas łączy – zaznacza z kolei Jan Strzeżek z Trzeciej Drogi.

Szymon Hołownia po wyborach: "Uzyskaliśmy ten sam wynik". Zdradził plan na wybory do europarlamentu

Wczoraj premier próbował gasić powyborczy pożar w koalicji rządzącej między Lewicą a Trzecią Drogą. - Bardzo mi się nie podobała awanturka, jeśli chodzi o lidera Lewicy i marszałka Sejmu, wiele słów było niepotrzebnych – mówił Donald Tusk. I wspomniał o rekonstrukcji rządu. - Rekonstrukcja rządu na pewno się zdarzy – przełom wiosny i lata wydaje się stosownym momentem. Rekonstrukcja rządu będzie zależała wyłącznie od merytorycznej oceny ministrów albo ich decyzji politycznej – są wybory do europarlamentu – stwierdził Donald Tusk.

Express Biedrzyckiej - Michał DWORCZYK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.