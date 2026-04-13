Wojna trwa! Ambasador USA znów bije w Czarzastego! "Ten człowiek jest zagrożeniem"

Kolejny akt wojny pomiędzy Marszałkiem Sejmu a ambasadorem USA.

Thomas Rose zareagował na wywiad Włodzimierza Czarzastego.

Padły naprawdę mocne oskarżenia.

Czarzasty krytykuje Trumpa

W rozmowie z "Financial Times" Marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty nie pozostawił wątpliwości co do swojej oceny amerykańskiego prezydenta. - Donald Trump staje się liderem chaosu i w wielu przypadkach jego zachowanie jest absolutnie irracjonalne - ocenił kategorycznie. Jak dodał, agresywny styl amerykańskiej polityki zagranicznej sprawia, że wielu europejskich polityków unika publicznej krytyki Waszyngtonu. - Pojedyncze kraje i ludzie wciąż boją się o tym rozmawiać - stwierdził.

Czarzasty skrytykował administrację Trumpa za - jak to określił - bezpośrednie mieszanie się w politykę wewnętrzną państw europejskich. Jako przykład wskazał wizytę wiceprezydenta USA J.D. Vance’a w Budapeszcie, odebraną jako wsparcie dla Viktora Orbána przed wyborami. - J.D. Vance był pełen haseł o wolności i nieingerowaniu w demokratyczne procesy innego państwa, ale to, co zrobił teraz, było dokładnie czymś przeciwnym - powiedział marszałek Sejmu.

Wpis ambasadora

Słowa Czarzastego wywołały natychmiastową reakcję ambasadora USA w Warszawie. - Ten człowiek jest zagrożeniem. Celem jego zapalczywej retoryki obrażającej prezydenta USA Donalda Trumpa może być jedynie zaszkodzenie stosunkom amerykańsko-polskim i osłabienie własnego kraju - napisał na X Thomas Rose.

Ambasador USA w Polsce ocenił przy tym, że "może nie powinniśmy być zaskoczeni", bo Czarzasty jest "skrajnie lewicowy" i to "były komunistyczny aparatczyk".

This man is a menace. The aim of his inflammatory rhetoric disparaging @POTUS can only be to damage U.S.–Poland ties, and weaken his own country. Perhaps as a notorious far-left, ex-communist apparatchik, we shouldn’t be surprised.https://t.co/r05rsSZ9Ix— Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) April 13, 2026

