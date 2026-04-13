Bliski współpracownik Nawrockiego wściekł się na Trumpa. "Przekracza wszelkie normy"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-04-13 12:43

Choć wielokrotnie podkreślano, że prezydent Karol Nawrocki i jego otoczenie mają nader dobre relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem, to najwyraźniej są jednak jakieś granice, po których przekroczeniu nie można milczeć. Z takiego założenia wyszedł szef BBN, Sławomir Cenckiewicz. Atak, jaki Trump przepuścił w stronę papieża Leona XIV mocno ubódł polskiego historyka, który w ostrych słowach go skomentował.

Sławomir Cenckiewicz z prezydentem Karolem Nawrockim

  • Donald Trump zaatakował papieża Leona XIV.
  • Jego wpisy w mediach społecznościowych wywołały burzę. 
  • Wśród oburzonych znalazł się m.in. szef BBN.
  • Bliski współpracownik Nawrockiego mocno skomentował słowa Trumpa.

Trump atakuje papieża

Prezydent USA opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym skrytykował papieża Leona XIV. Trump we wpisie na Truth Social stwierdził, że Leon XIV jest słaby w walce z przestępczością i fatalny w polityce zagranicznej. - Powinien wziąć się w garść jako papież, kierować się zdrowym rozsądkiem, przestać schlebiać radykalnej lewicy i skupić się na byciu wielkim papieżem, a nie politykiem - napisał. Dodatkowo opublikował wygenerowaną przez sztuczną inteligencję grafikę, na której przedstawiono go w roli... Jezusa. 

Zobacz: Ekstradycja Ziobry? Czarzasty wprost! "Widzę sens ruszenia sprawy Trybunału Stanu"

Leon XIV jest pierwszym w historii Amerykaninem wybranym na papieża, co Trump również mu wytknął w swoim wpisie. Stwierdził, że gdyby prezydentem był ktoś inny, Leon XIV nie znalazłby się w Watykanie, dlatego... papież powinien być mu wdzięczny. - Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał więzienia, w tym morderców, handlarzy narkotyków i zabójców, w naszym kraju. Nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany, Z WIELKĄ PRZEWAGĄ, ustanawiając rekordowo niską liczbę przestępstw i tworząc Największą Giełdę Papierów Wartościowych w Historii - dodawał w swoim wpisie.

Reakcja Cenckiewicza

Nie bacząc na zasady dyplomatycznej poprawności wpis Trumpa postanowił zrecenzować szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nie gryzł się on przy tym w język!

Sprawdź: Miller wyszydził zarzuty znanej posłanki. "Powiem coś, co wstrząśnie panią Żukowską"

Wpis (i załączona do niego grafika) prezydenta Trumpa na temat Ojca św. Leona XIV przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików - napisał jednoznacznie.

PIS POŻAŁUJE ZAŻYŁOŚCI Z TRUMPEM I USA? I PORANNY RING
PLAN TRUMPA TO PORAŻKA! NAWROCKI ŁAMIE KONSTYTUCJĘ I ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ | Dudek o Polityce
