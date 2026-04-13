- Donald Trump zaatakował papieża Leona XIV.
- Jego wpisy w mediach społecznościowych wywołały burzę.
- Wśród oburzonych znalazł się m.in. szef BBN.
- Bliski współpracownik Nawrockiego mocno skomentował słowa Trumpa.
Trump atakuje papieża
Prezydent USA opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym skrytykował papieża Leona XIV. Trump we wpisie na Truth Social stwierdził, że Leon XIV jest słaby w walce z przestępczością i fatalny w polityce zagranicznej. - Powinien wziąć się w garść jako papież, kierować się zdrowym rozsądkiem, przestać schlebiać radykalnej lewicy i skupić się na byciu wielkim papieżem, a nie politykiem - napisał. Dodatkowo opublikował wygenerowaną przez sztuczną inteligencję grafikę, na której przedstawiono go w roli... Jezusa.
Leon XIV jest pierwszym w historii Amerykaninem wybranym na papieża, co Trump również mu wytknął w swoim wpisie. Stwierdził, że gdyby prezydentem był ktoś inny, Leon XIV nie znalazłby się w Watykanie, dlatego... papież powinien być mu wdzięczny. - Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał więzienia, w tym morderców, handlarzy narkotyków i zabójców, w naszym kraju. Nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany, Z WIELKĄ PRZEWAGĄ, ustanawiając rekordowo niską liczbę przestępstw i tworząc Największą Giełdę Papierów Wartościowych w Historii - dodawał w swoim wpisie.
Reakcja Cenckiewicza
Nie bacząc na zasady dyplomatycznej poprawności wpis Trumpa postanowił zrecenzować szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nie gryzł się on przy tym w język!
- Wpis (i załączona do niego grafika) prezydenta Trumpa na temat Ojca św. Leona XIV przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików - napisał jednoznacznie.