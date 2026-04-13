Donald Trump zaatakował papieża Leona XIV.

Jego wpisy w mediach społecznościowych wywołały burzę.

Wśród oburzonych znalazł się m.in. szef BBN.

Bliski współpracownik Nawrockiego mocno skomentował słowa Trumpa.

Trump atakuje papieża

Prezydent USA opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym skrytykował papieża Leona XIV. Trump we wpisie na Truth Social stwierdził, że Leon XIV jest słaby w walce z przestępczością i fatalny w polityce zagranicznej. - Powinien wziąć się w garść jako papież, kierować się zdrowym rozsądkiem, przestać schlebiać radykalnej lewicy i skupić się na byciu wielkim papieżem, a nie politykiem - napisał. Dodatkowo opublikował wygenerowaną przez sztuczną inteligencję grafikę, na której przedstawiono go w roli... Jezusa.

Leon XIV jest pierwszym w historii Amerykaninem wybranym na papieża, co Trump również mu wytknął w swoim wpisie. Stwierdził, że gdyby prezydentem był ktoś inny, Leon XIV nie znalazłby się w Watykanie, dlatego... papież powinien być mu wdzięczny. - Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał więzienia, w tym morderców, handlarzy narkotyków i zabójców, w naszym kraju. Nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany, Z WIELKĄ PRZEWAGĄ, ustanawiając rekordowo niską liczbę przestępstw i tworząc Największą Giełdę Papierów Wartościowych w Historii - dodawał w swoim wpisie.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟵:𝟬𝟯 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟭𝟮.𝟮𝟲Pope Leo is WEAK on Crime, and terrible for Foreign Policy. He talks about “fear” of the Trump Administration, but doesn’t mention the FEAR that the Catholic Church, and all other…— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 13, 2026

Reakcja Cenckiewicza

Nie bacząc na zasady dyplomatycznej poprawności wpis Trumpa postanowił zrecenzować szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nie gryzł się on przy tym w język!

- Wpis (i załączona do niego grafika) prezydenta Trumpa na temat Ojca św. Leona XIV przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików - napisał jednoznacznie.

Wpis (i załączona do niego grafika) prezydenta Trumpa na temat Ojca św. Leona XIV przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików! https://t.co/9H5gGsIVmL— Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) April 13, 2026

