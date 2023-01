Wojciech Cejrowski uderza w papieża Franciszka! Ale go zrugał

Wojciech Cejrowski często komentuje najważniejsze wydarzenia z Polski i świata w mediach społecznościowych. Dziennikarz bez ogórek mówi, co myśli. W jednym z ostatnich postów na Facebooku wyraził żal z powodu śmierci Benedykta XVI, który zmarł 31 grudnia 2022 w wieku 95 lat. Nie spodobał mu się sposób, w jaki były papież został pożegnany przez media, ale także przez obecnego papieża Franciszka. Dziennikarz jest szczególnie rozgoryczony tym, że Franciszek zamieścił jedynie post na Twitterze. - Zmarł Papież Benedykt XVI. Po cichu. Dzwony nie zabiły, Franciszek się nie pofatygował ogłosić osobiście. Watykan wypuścił szablonową notkę na Twitter, jakby zmarł podsekretarz do spraw administracyjnych. Media godzinkę później podjechały leniwie na plac św. Piotra, nagrać “setkę” do wiadomości. Franciszek, w końcu, wieczorkiem, zatłitował. Jeżeli współczesny Watykan tak żegna Benedykta, to myślę, że w Niebie powitają Go uroczyście – napisał. Prosił też o wieczny odpoczynek dla zmarłego o raz modlitwę dla Kościoła. Dodał także obraz przedstawiający Benedykta XVI na tle Watykanu. Warto przypomnieć, że w ostatnich dniach przed śmiercią stan następcy Jana Pawła II znacznie się pogorszył, miały się też pojawić trudności z oddychaniem. Ostatecznie, 31 grudnia 2022 przed południem były papież zmarł.

