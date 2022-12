Watykan wydał komunikat. Podano miejsce pochówku Benedykta XVI

Benedykt XVI spocznie w Grotach Watykańskich

Stolica Apostolska oficjalnie poinformowała p miejscu pochówku zmarłego w sobotę 31.12. Benedykta XVI. Emerytowany papież zostanie pochowany w podziemiach bazyliki Świętego Piotra, czyli tam, gdzie do beatyfikacji w 2011 roku znajdował się grób jego poprzednika Jana Pawła II. W oświadczeniu Watykanu podano, że ciało Benedykta XVI pozostanie w jego domu w dawnym budynku klasztornym Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich do rana 2 stycznia. Nie są przewidziane oficjalne wizyty czy publiczne modlitwy - dodano. Tego samego dnia, w poniedziałek, począwszy od godz. 9 rano, ciało zostanie wystawione w bazylice Świętego Piotra. Bazylika będzie otwarta 2 stycznia do godz. 19.00, a we wtorek i w środę - od godz. 7 do 19.

Uroczystości pogrzebowe emerytowanego papieża odbędą się na placu Świętego Piotra o godz. 9.30 pod przewodnictwem papieża Franciszka. Watykan poinformował, że nie są potrzebne karty wstępu na mszę. W komunikacie już zapowiedziano obecność oficjalnych delegacji z Niemiec, ojczyzny zmarłego oraz z Włoch. Na pogrzeb Benedykta XVI pojedzie prezydent Andrzej Duda.

Sonda Czy papież Franciszek powinien ustąpić ze stanowiska? Tak Nie